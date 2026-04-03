Escándalo con Neymar: pelea, sanción y una frase misógina que desató una ola de repudio
El brasileño fue protagonista en la victoria de Santos, pero su conducta dentro y fuera de la cancha terminó opacando su actuación y generando fuertes críticas.
La noche de Neymar en la victoria de Santos por 2-0 ante Remo por el Brasileirao 2026 estuvo lejos de pasar desapercibida, aunque no precisamente por su rendimiento futbolístico. Si bien el delantero aportó una asistencia clave para el gol de Thaciano, una serie de episodios terminó convirtiéndolo en el centro de la polémica.
El partido, disputado en Vila Belmiro, tuvo como uno de sus focos el enfrentamiento entre Neymar y el mediocampista uruguayo Diego Hernández. El ingreso del rival en el tramo final del encuentro elevó la tensión dentro del campo, con cruces verbales constantes y una evidente intención de incomodar al brasileño en cada intervención.
La situación fue escalando progresivamente hasta alcanzar su punto máximo a los 40 minutos del segundo tiempo. En una jugada de pelota parada, Hernández le propinó un fuerte empujón a Neymar, quien reaccionó de inmediato y fue a buscarlo. La respuesta le costó caro: el árbitro sancionó al delantero con tarjeta amarilla, lo que automáticamente lo deja fuera del próximo clásico frente a Flamengo.
Sin embargo, lo más resonante de la jornada ocurrió fuera del terreno de juego. En declaraciones posteriores al partido, el brasileño apuntó contra el árbitro Sávio Pereira Sampaio con una frase que generó un fuerte rechazo. "Se despertó con la menstruación", expresó, en un comentario que fue interpretado como misógino y que rápidamente se viralizó.
La reacción no tardó en llegar. En redes sociales, las críticas fueron masivas, incluso desde sectores que habitualmente respaldan al futbolista. En el país vecino, donde Ney mantiene un enorme nivel de popularidad, la frase provocó incomodidad y reavivó debates sobre el comportamiento de las figuras públicas y su responsabilidad en el discurso.
Así, una actuación que pudo haber sido destacada desde lo deportivo quedó completamente opacada por la polémica. En un momento clave de su carrera, con desafíos importantes por delante, Neymar vuelve a quedar en el centro de la escena por motivos ajenos al juego.
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