Escándalo con Neymar: pelea, sanción y una frase misógina que desató una ola de repudio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/geglobo/status/2039853658003653062&partner=&hide_thread=false Neymar leva o terceiro cartão amarelo e não encara o Flamengo, na próxima rodada do Brasileirão. pic.twitter.com/GChS5HT0T2 — ge (@geglobo) April 2, 2026

La situación fue escalando progresivamente hasta alcanzar su punto máximo a los 40 minutos del segundo tiempo. En una jugada de pelota parada, Hernández le propinó un fuerte empujón a Neymar, quien reaccionó de inmediato y fue a buscarlo. La respuesta le costó caro: el árbitro sancionó al delantero con tarjeta amarilla, lo que automáticamente lo deja fuera del próximo clásico frente a Flamengo.