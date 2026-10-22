Escándalo en Paraguay: un club de Primera prohibió los escotes y los shorts a periodistas

La fotógrafa contó que una persona identificada como Emiliano se comunicó con un medio para cuestionar la publicación de esa imagen. “Sí, cuando leí este comunicado, te voy a ser muy sincera, sí me chocó. Pero dije bueno, ya está, tarde o temprano iba a pasar, ¿verdad? No dimensioné que iba a llegar hasta este punto, porque de una u otra manera le puede perjudicar a mis colegas”, expresó.

Caballero también explicó que el reclamo estaba relacionado con la manera en que se había difundido la fotografía. “Que no era lo correcto hacerme una publicación así, ¿verdad? Y hasta ahí yo manejo esa información de ese medio”, señaló.

El presidente del club paraguayo desconoció la medida

Ante la repercusión del caso, el presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, se distanció de la decisión y aseguró que el comunicado no había sido autorizado por él. “Pasé un malestar. Es una locura. Publicaron sin autorización. No es lo que pregonamos en el Sportivo Ameliano. Pido disculpas”, sostuvo durante una entrevista con Cardinal Deportivo, según el registro difundido por RDN.

El dirigente también destacó la importancia de los profesionales que habitualmente acompañan al equipo y cubren sus partidos. “Nosotros, con los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, que siempre nos acompañan, valoramos mucho el trabajo que realizan”, manifestó.

Finalmente, Melgarejo confirmó que los trabajadores de prensa podrán asistir con la ropa que utilizan habitualmente, por lo que el código de vestimenta quedó sin efecto.