Escándalo en Paraguay: un club de Primera prohibió los escotes y los shorts a periodistas
Sportivo Ameliano difundió un polémico código de vestimenta para quienes cubran su partido ante Olimpia. Una fotógrafa habló sobre la controversia y el presidente desconoció la medida.
El club Sportivo Ameliano de Paraguay quedó en el centro de las críticas luego de publicar una serie de restricciones sobre la vestimenta de periodistas y fotógrafos acreditados para el partido frente a Olimpia, previsto para el domingo 25 de octubre en Villeta. La medida generó rechazo entre los trabajadores de prensa y obligó al presidente de la institución a intervenir públicamente.
El comunicado fue difundido por el Departamento de Prensa del club mediante una imagen en la que se solicitaba asistir con un estilo “sport elegante” para cubrir el encuentro correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026.
Desde la institución justificaron la decisión al señalar: “Es un club de familia con valores y en todos los partidos de local están nuestros chicos de la escuela de fútbol con sus padres en las gradas”. Sin embargo, las condiciones establecidas despertaron cuestionamientos por las diferencias entre las exigencias para hombres y mujeres.
A los primeros se les pidió no utilizar shorts, mientras que para las mujeres se establecieron restricciones sobre blusas escotadas, prendas que dejaran el ombligo al descubierto y calzas que no fueran negras o azul oscuro. El documento también incluía ejemplos visuales de las prendas consideradas apropiadas y aquellas que quedarían excluidas de la cobertura periodística.
La polémica por el código de vestimenta de Sportivo Ameliano
La polémica tomó mayor dimensión después de que trascendiera que la decisión podría estar relacionada con la difusión de una fotografía de la reportera gráfica Adriana Caballero mientras trabajaba en un evento deportivo. La imagen había circulado en redes sociales y generado comentarios sobre su vestimenta.
La fotógrafa contó que una persona identificada como Emiliano se comunicó con un medio para cuestionar la publicación de esa imagen. “Sí, cuando leí este comunicado, te voy a ser muy sincera, sí me chocó. Pero dije bueno, ya está, tarde o temprano iba a pasar, ¿verdad? No dimensioné que iba a llegar hasta este punto, porque de una u otra manera le puede perjudicar a mis colegas”, expresó.
Caballero también explicó que el reclamo estaba relacionado con la manera en que se había difundido la fotografía. “Que no era lo correcto hacerme una publicación así, ¿verdad? Y hasta ahí yo manejo esa información de ese medio”, señaló.
El presidente del club paraguayo desconoció la medida
Ante la repercusión del caso, el presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, se distanció de la decisión y aseguró que el comunicado no había sido autorizado por él. “Pasé un malestar. Es una locura. Publicaron sin autorización. No es lo que pregonamos en el Sportivo Ameliano. Pido disculpas”, sostuvo durante una entrevista con Cardinal Deportivo, según el registro difundido por RDN.
El dirigente también destacó la importancia de los profesionales que habitualmente acompañan al equipo y cubren sus partidos. “Nosotros, con los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, que siempre nos acompañan, valoramos mucho el trabajo que realizan”, manifestó.
Finalmente, Melgarejo confirmó que los trabajadores de prensa podrán asistir con la ropa que utilizan habitualmente, por lo que el código de vestimenta quedó sin efecto.
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