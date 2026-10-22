Revelaron la causa de muerte del rugbier Hyron Andrews: qué determinó la autopsia
El jugador sudafricano de 31 años fue encontrado sin vida en un hotel de Francia antes de disputar un partido de la Champions Cup.
La muerte de Hyron Andrews, el rugbier sudafricano de 31 años que fue encontrado sin vida en un hotel de Francia, tuvo una confirmación clave tras conocerse los resultados de la autopsia. Según las autoridades francesas, el deportista falleció a causa de una disección aórtica, una lesión que afecta la pared de la principal arteria del organismo.
El segunda línea de los Lions había sido hallado muerto el viernes 16 de octubre en el hotel Atalante-Relais Thalasso, ubicado en la isla de Ré, horas antes del encuentro que su equipo debía disputar frente a La Rochelle por la Champions Cup. Los servicios de emergencia acudieron al establecimiento e intentaron asistirlo, pero no lograron reanimarlo.
Andrews fue declarado muerto en el lugar y su cuerpo permaneció bajo custodia de las autoridades francesas para los procedimientos correspondientes. De acuerdo con el informe forense, la lesión habría provocado una rotura en la aorta, posiblemente originada por un aneurisma. El club sudafricano difundió los detalles médicos en un comunicado.
“Las autoridades francesas, que realizaron la autopsia y bajo cuya custodia se encuentra actualmente el cuerpo de Hyron, describieron la causa de muerte como ‘un desgarro en la aorta (por causas naturales), que provocó una acumulación significativa de sangre dentro del saco que rodea el corazón’”, informó Lions Rugby.
El pedido de privacidad de la familia y el traslado a Sudáfrica
Tras confirmarse la causa del fallecimiento, la familia de Andrews pidió respeto y privacidad mientras avanzan las gestiones para trasladar sus restos a Sudáfrica. El club señaló que todavía no había un cronograma definido para completar la repatriación del cuerpo.
La noticia generó una profunda conmoción en el rugby internacional. Pese al impacto de la pérdida, los Lions decidieron presentarse al día siguiente ante La Rochelle, en el primer partido de la franquicia de Johannesburgo en la Champions Cup desde la incorporación de los equipos sudafricanos al torneo, en la temporada 2022-2023.
El encuentro terminó con una victoria del conjunto francés por 31-14, pero el resultado quedó en un segundo plano frente al homenaje al jugador fallecido.
La conexión de Hyron Andrews con Diego Maradona
Además de su trayectoria deportiva, el rugbier tenía una particular historia vinculada con Diego Armando Maradona. Su segundo nombre era Diego, una elección de su padre, admirador del ídolo argentino. Andrews nació en 1995, casi una década después de la consagración de Argentina en el Mundial de México 1986.
El vínculo salió a la luz a través de Agustín Creevy, exjugador de Los Pumas y compañero del sudafricano, quien compartió un video en el que ambos conversaban sobre el origen de ese nombre. Tras conocerse la muerte del deportista, aquella grabación volvió a circular en las redes sociales y se convirtió en otro recuerdo de una historia que unía al rugby sudafricano con una de las figuras más emblemáticas del fútbol argentino.
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