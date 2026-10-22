Revelaron la causa de muerte del rugbier Hyron Andrews: qué determinó la autopsia

La noticia generó una profunda conmoción en el rugby internacional. Pese al impacto de la pérdida, los Lions decidieron presentarse al día siguiente ante La Rochelle, en el primer partido de la franquicia de Johannesburgo en la Champions Cup desde la incorporación de los equipos sudafricanos al torneo, en la temporada 2022-2023.

El encuentro terminó con una victoria del conjunto francés por 31-14, pero el resultado quedó en un segundo plano frente al homenaje al jugador fallecido.

La conexión de Hyron Andrews con Diego Maradona

Además de su trayectoria deportiva, el rugbier tenía una particular historia vinculada con Diego Armando Maradona. Su segundo nombre era Diego, una elección de su padre, admirador del ídolo argentino. Andrews nació en 1995, casi una década después de la consagración de Argentina en el Mundial de México 1986.

El vínculo salió a la luz a través de Agustín Creevy, exjugador de Los Pumas y compañero del sudafricano, quien compartió un video en el que ambos conversaban sobre el origen de ese nombre. Tras conocerse la muerte del deportista, aquella grabación volvió a circular en las redes sociales y se convirtió en otro recuerdo de una historia que unía al rugby sudafricano con una de las figuras más emblemáticas del fútbol argentino.