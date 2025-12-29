Kyrgios impuso su jerarquía ante Sabalenka y la Batalla de los Sexos volvió a quedar bajo la lupa

sabalenka kyrgios

Sin embargo, desde una mirada más amplia, el evento volvió a poner sobre la mesa viejos interrogantes. La comparación inevitable con el histórico duelo de 1973 entre Billie Jean King y Bobby Riggs dejó en evidencia la falta de un trasfondo reivindicativo real. En lugar de reforzar el crecimiento del tenis femenino, la exhibición pareció confirmar muchas de las advertencias previas: un espectáculo diseñado más como acción de marketing que como mensaje deportivo potente.

El resultado, el desarrollo y el ambiente terminaron alimentando la controversia. Lejos de zanjar el debate, la experiencia en Dubai dejó claro que, medio siglo después de aquel partido emblemático, la “Batalla de los Sexos” sigue siendo un terreno resbaladizo para el tenis moderno.