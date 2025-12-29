Magia intacta: Pablo Aimar volvió a deslumbrar en un partido solidario en Río Cuarto

aimar.jpg

Su recorrido profesional está marcado por títulos y logros: seis campeonatos con River, dos con Valencia, cinco con Benfica y uno en Malasia con Johor Darul Takzim, además de su rol actual en el cuerpo técnico campeón del mundo junto a Lionel Scaloni, Roberto Ayala y Walter Samuel. A eso se suma su etapa en selecciones juveniles, donde fue campeón mundial Sub 20 en 1997 y obtuvo sudamericanos en 1997 y 1999.

En Río Cuarto, su figura trasciende lo deportivo. La Ciudad Deportiva del club lleva su nombre, un homenaje que refleja el cariño y el respeto de toda la comunidad. En aquella ocasión, Aimar expresó: “Ni en el mejor de mis sueños me imaginé que algo iba a llevar mi nombre. Hoy lo lleva un lugar donde miles de niños vienen a divertirse y a hacer amigos. Estoy muy orgulloso y muy emocionado”. La jornada solidaria volvió a confirmar que su legado sigue vivo, dentro y fuera de la cancha.