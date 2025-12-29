Magia intacta: Pablo Aimar volvió a deslumbrar en un partido solidario en Río Cuarto
A los 46 años, el ídolo local brilló en un evento benéfico, marcó un gol de enorme calidad y reafirmó su vínculo eterno con la ciudad que lo vio nacer
La ciudad de Río Cuarto atraviesa un período cargado de emociones futboleras y sociales, y en ese contexto la figura de Pablo Aimar volvió a ocupar un lugar central. Luego del histórico ascenso de Estudiantes a la Primera División tras cuatro décadas de espera, el estadio del club fue escenario de un evento solidario que tuvo como gran atracción al “Payasito”, ídolo local y actual ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección argentina.
El encuentro, denominado “El Deporte Nos Une”, tuvo un objetivo claro: recaudar fondos para la Fundación ALMA, la Fundación Dignamente y el Hogar No estarán Solos, organizaciones que desarrollan un trabajo social clave en la región. La presencia de Aimar, a sus 46 años, no solo aportó convocatoria y simbolismo, sino que también regaló un momento futbolístico que rápidamente se volvió viral y emocionó a los presentes.
Durante el partido, que reunió a futbolistas en actividad y retirados, el ayudante de Scaloni demostró que la calidad no se pierde con el paso del tiempo. En la acción más celebrada de la jornada, recibió la pelota, la controló con un solo toque y definió con una exquisita vaselina por encima del arquero. La jugada despertó aplausos, sonrisas y una ovación que recordó por qué supo ser uno de los talentos más finos del fútbol argentino.
Más allá de ese gol, el evento estuvo atravesado por un fuerte sentido de comunidad. Junto a Aimar participaron otras figuras como Guido Herrera, Julio Buffarini, Siro Rosané, Gonzalo Maffini, Héctor Bracamonte, Iker Zufiaurre, Daniela Pontel, César La Paglia, Julián Malatini y Franco Constanzo, entre muchos otros. Todos se sumaron a una jornada que combinó deporte, reencuentros y compromiso social.
El vínculo de Aimar con Río Cuarto es profundo y permanente. Allí dio sus primeros pasos futbolísticos en Estudiantes antes de dar el salto a River en su adolescencia, inicio de una carrera extraordinaria que incluyó pasos exitosos por Valencia, Benfica y otros clubes del exterior. Ese lazo nunca se rompió, como quedó demostrado en enero de 2018, cuando volvió a vestir la camiseta local durante 50 minutos en un partido de Copa Argentina frente a Sportivo Belgrano, en un regreso muy celebrado.
Su recorrido profesional está marcado por títulos y logros: seis campeonatos con River, dos con Valencia, cinco con Benfica y uno en Malasia con Johor Darul Takzim, además de su rol actual en el cuerpo técnico campeón del mundo junto a Lionel Scaloni, Roberto Ayala y Walter Samuel. A eso se suma su etapa en selecciones juveniles, donde fue campeón mundial Sub 20 en 1997 y obtuvo sudamericanos en 1997 y 1999.
En Río Cuarto, su figura trasciende lo deportivo. La Ciudad Deportiva del club lleva su nombre, un homenaje que refleja el cariño y el respeto de toda la comunidad. En aquella ocasión, Aimar expresó: “Ni en el mejor de mis sueños me imaginé que algo iba a llevar mi nombre. Hoy lo lleva un lugar donde miles de niños vienen a divertirse y a hacer amigos. Estoy muy orgulloso y muy emocionado”. La jornada solidaria volvió a confirmar que su legado sigue vivo, dentro y fuera de la cancha.
