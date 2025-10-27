Escándalo en Uruguay: un hincha borracho invadió la cancha y saludó al DT rival
Un simpatizante de Miramar Misiones ingresó alcoholizado al campo de juego, caminó hasta el banco de Boston River y le dio la mano a Jadson Viera. Fue reducido por la Guardia Republicana.
Durante el partido entre Boston River y Miramar Misiones, disputado en el Parque Palermo, el fútbol uruguayo vivió una situación tan inesperada como cómica. En medio de la goleada 4-0 del conjunto visitante y con el descenso del local ya consumado, un hincha de Miramar ingresó al campo completamente alcoholizado y protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral.
Según el diario Ovación, el hombre se coló al estadio por un hueco detrás del arco, proveniente de una cancha de fútbol 5 lindera, y avanzó tambaleante hacia el banco de suplentes de Boston River. Al llegar, extendió la mano al entrenador Jadson Viera, que lo observó sorprendido sin entender lo que ocurría. Sin lugar a dudas que se trató de un momento insólito y que rápidamente se viralizó en las redes sociales ya que muchos hinchas no entendían lo que estaba sucediendo.
Intervención policial y victoria de Boston River en una nueva fecha del fútbol de Uruguay
El árbitro del encuentro Javier Feres detuvo inmediatamente el juego, mientras efectivos de la Guardia Republicana ingresaban para reducir al intruso en algunos segundos que tuvieron algo de tensión en el ambiente. Afortunadamente, no hubo incidentes mayores y el episodio se resolvió con rapidez para que el partido pueda seguir de la mejor manera posible.
Sin embargo, las imágenes del hincha caminando desorientado por el campo recorrieron las redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más curiosos del torneo uruguayo y que abrió el debate entre los fanáticos. En lo deportivo, Boston River cerró una gran actuación y goleó 4-0 con tantos de Anello, Albarracín (2) y Avenatti, asegurando así su clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Mientras tanto, Miramar Misiones, ya descendido, se despidió de la categoría con un papelón dentro y fuera de la cancha.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario