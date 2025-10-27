Escándalo en Uruguay: un hincha borracho invadió la cancha y saludó al DT rival

Según el diario Ovación, el hombre se coló al estadio por un hueco detrás del arco, proveniente de una cancha de fútbol 5 lindera, y avanzó tambaleante hacia el banco de suplentes de Boston River. Al llegar, extendió la mano al entrenador Jadson Viera, que lo observó sorprendido sin entender lo que ocurría. Sin lugar a dudas que se trató de un momento insólito y que rápidamente se viralizó en las redes sociales ya que muchos hinchas no entendían lo que estaba sucediendo.