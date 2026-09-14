Escándalo y graves amenazas de muerte en el fútbol de Bolivia tras la goleada de Always Ready
El plantel denunció que el arquero Manuel Ferrel fue intimidado junto a su familia para dejar hacerse tres goles. El técnico habló de "mafias" y pidió la intervención de la Justicia.
El fútbol sudamericano quedó envuelto en una pesadilla insólita. Tras sufrir una abultada derrota por 6-0 ante Always Ready por la fecha 19 de la Primera División de Bolivia, el plantel profesional y el cuerpo técnico de Guabirá rompieron el silencio en conferencia de prensa y expusieron un hecho dramático: el arquero titular, Manuel Ferrel, disputó el encuentro bajó directas amenazas de muerte contra su familia si no dejaba ingresar una determinada cantidad de goles.
Escándalo en Bolivia, amenazas de muerte a Manuel Ferrel y el reclamo de Guabirá
La conferencia posterior al duelo disputado en El Alto se transformó en un desgarrador descargo colectivo. El entrenador de la visita, Bernardo Egüez, tomó la palabra junto a sus dirigidos y expuso la gravedad del caso. "La pelota la mancharon. Mi arquero fue amenazado de muerte, su mujer, su mamá. Que si no pagaba cierta cantidad de dinero y no le hacían tres goles, la iban a matar", reveló el DT, visiblemente indignado por la extorsión que condicionó el trámite deportivo.
El trasfondo afectó de lleno lo ocurrido en el campo de juego. Ferrel saltó al campo sabiendo de la extorsión y terminó encajando tres tantos en apenas 39 minutos de la primera parte. Incapaz de sostener la presión emocional, fue reemplazado antes de llegar al entretiempo por Jorge Araúz, a quien le convirtieron tres goles más para sellar el 6-0 definitivo.
El clima dentro del vestuario visitante era de absoluto terror. El delantero Víctor Ábrego confesó que el miedo paralizó al grupo entero durante el desarrollo del encuentro: "Me daba miedo y no quise continuar, salí llorando. ¿Qué pasa si hago un gol y matan a la mamá de un compañero?". A su vez, el defensor José Enrique Flores remarcó que varios integrantes del equipo ni siquiera querían salir a disputar el cotejo debido al pánico generalizado.
Ante semejante cuadro de extorsión, Egüez exigió la inmediata actuación del presidente del país, Rodrigo Paz, de las autoridades de la Federación Boliviana de Fútbol encabezada por Fernando Costa y de la Fiscalía para desactivar lo que calificó como "cosas raras" y "mafias" operando en el certamen local. Aunque el DT aclaró que la acusación no iba dirigida institucionalmente contra Always Ready, desde la dirigencia del equipo rival manifestaron su total solidaridad y se comprometieron a colaborar activamente con las investigaciones judiciales. Este nuevo episodio vuelve a poner bajo la lupa a una liga golpeada por antecedentes de amaño de partidos y redes de corrupción.
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