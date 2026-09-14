Escándalo y graves amenazas de muerte en el fútbol de Bolivia tras la goleada de Always Ready

Ante semejante cuadro de extorsión, Egüez exigió la inmediata actuación del presidente del país, Rodrigo Paz, de las autoridades de la Federación Boliviana de Fútbol encabezada por Fernando Costa y de la Fiscalía para desactivar lo que calificó como "cosas raras" y "mafias" operando en el certamen local. Aunque el DT aclaró que la acusación no iba dirigida institucionalmente contra Always Ready, desde la dirigencia del equipo rival manifestaron su total solidaridad y se comprometieron a colaborar activamente con las investigaciones judiciales. Este nuevo episodio vuelve a poner bajo la lupa a una liga golpeada por antecedentes de amaño de partidos y redes de corrupción.