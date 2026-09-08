Cómo es la cárcel de Chonchocoro, el penal de máxima seguridad en Bolivia donde está alojado Fernando Cerimedo
El exasesor de Javier Milei fue trasladado desde Santa Cruz de la Sierra, donde estaba detenido acusado del intento de femicidio de su expareja Nadia Beller.
Fernando Cerimedo fue trasladado esta semana al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el departamento de La Paz, Bolivia, donde permanecerá al menos 180 detenido en el marco de la investigación por el supuesto intento de femicidio de su expareja Nadia Beller.
Cómo es la cárcel de Chonchocoro, el penal donde está alojado Fernando Cerimedo
El penal de Chonchocoro es un complejo de máxima seguridad que tiene 10 hectáreas de extensión en el municipio de Viacha, que está a más de 30 kilómetros de la ciudad de La Paz y a 3.900 metros sobre el nivel del mar.
La estructura del complejo carcelario consta de tres bloques principales para alojar a los internos, que está rodeadas por un doble muro de perimetral vigilados en todo momento desde cuatro torres internas de control. Además, cuenta con siete torres de vigilancia en la malla exterior del complejo.
Fue inaugurado en 1992 con el nombre oficial de Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro. Originalmente tenía espacio para albergar a 330 personas, pero al día de la fecha hay más de 600 repartidas en áreas que habían sido pensadas como centros de formación o rehabilitación para los presos.
A ese escenario se sumó en las últimas horas Fernando Cerimedo, otrora asesor de Javier Milei quien fue arrestado el mes pasado en Bolivia por supuestamente contratar a dos sicarios para cometer el femicidio de su pareja.
En el marco de la investigación salieron a la luz detalles como que Cerimedo sería el jefe de los "bots" del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y supuestos pagos a legisladores de ese país.
Pero como Cerimedo está acusado formalmente por el intento de femicidio de Beller fue trasladado desde el penal de Santa Cruz de la Sierra, donde estuvo alojado desde su detención, ahora se sumará a la población carcelaria compuesta por condenados por ese crimen así como también por integrantes de bandas dedicadas al narcotráfico, sicarios y violadores seriales.
Algunos de los expresidiarios notables fueron el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, éste último dentro de la investigación por alzamiento armado y terrorismo.
También el exdictador boliviano Luis García Meza fue trasladado a Chonchocoro en 1995, tras haber sido condenado a 30 años de prisión una vez que fue extraditado desde Brasil.
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