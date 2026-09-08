Cómo es la cárcel de Chonchocoro, el penal de máxima seguridad en Bolivia donde está alojado Fernando Cerimedo

Fernando Cerimedo, preso en Bolivia.

En el marco de la investigación salieron a la luz detalles como que Cerimedo sería el jefe de los "bots" del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y supuestos pagos a legisladores de ese país.

Pero como Cerimedo está acusado formalmente por el intento de femicidio de Beller fue trasladado desde el penal de Santa Cruz de la Sierra, donde estuvo alojado desde su detención, ahora se sumará a la población carcelaria compuesta por condenados por ese crimen así como también por integrantes de bandas dedicadas al narcotráfico, sicarios y violadores seriales.

Algunos de los expresidiarios notables fueron el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, éste último dentro de la investigación por alzamiento armado y terrorismo.

También el exdictador boliviano Luis García Meza fue trasladado a Chonchocoro en 1995, tras haber sido condenado a 30 años de prisión una vez que fue extraditado desde Brasil.