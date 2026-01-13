Escocia: un hincha fue condenado a prisión por provocar una lesión irreversible a un jugador

condenado escocia

Durante el proceso, se supo que Gowans formaba parte de un grupo de ultras del Aberdeen y que, tras el incidente, envió mensajes contradictorios a la oficial de enlace de aficionados del club. En un primer momento negó haber arrojado el objeto, pero luego terminó admitiéndolo y calificó su acción como “un error desastroso”. Su defensa sostuvo que el acusado se encontraba bajo los efectos del alcohol, ya que había consumido una importante cantidad de vodka antes de asistir al partido.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una prohibición de diez años para asistir a eventos futbolísticos, la máxima contemplada por la ley. A eso se sumó una sanción de por vida aplicada por el Aberdeen Football Club, que le impide volver a ingresar a cualquier partido del equipo. La fiscalía subrayó que este tipo de conductas no solo dañan a las víctimas directas, sino que ponen en peligro la seguridad general y deben ser castigadas con firmeza.