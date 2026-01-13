Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newcastle vs Manchester City
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Newcastle vs Manchester City por la Copa de la Liga de Inglaterra.
Este martes desde las 17, Manchester City visite a Newcastle United en el estadio Saint James Park en el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra. La serie se completará el miércoles 4 de febrero, cuando se dispute el partido de vuelta en el Etihad Stadium.
El conjunto dirigido por Josep Guardiola llega a esta instancia con la intención de acercarse a una nueva definición. El City buscará alcanzar su décima final de Copa de la Liga y quedar a solo 90 minutos de levantar el trofeo por novena vez en su historia.
En cuanto a su presente, el equipo de Manchester venía de atravesar una racha irregular, con tres empates en cuatro partidos, pero logró recuperar confianza el último fin de semana con una goleada aplastante ante Exeter City por 10-1, utilizando una formación alternativa en la tercera ronda de la FA Cup.
Del otro lado estará un Newcastle que atraviesa un momento muy positivo. El equipo de Eddie Howe es el campeón defensor del torneo y llega a estas semifinales tras encadenar cuatro triunfos consecutivos. El último fue ante Bournemouth por la FA Cup, en un partido electrizante que terminó 3-3 en el tiempo reglamentario y se resolvió con victoria por 7-6 en los penales.
Probables formaciones de Newcastle vs Manchester City
- Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Valentino Livramento; Joseph Willock, Sandro Tonali, Jacob Ramsey, Harvey Barnes; Nick Woltemade, Yoane Wissa. DT: Eddie Howe.
- Manchester City: James Trafford; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Nathan Ake; , Ryan McAidoo, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.
Cómo ver en vivo Newcastle vs Manchester City por la Copa de la Liga
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO. También podrá verse en vivo por la plataforma de streaming Disney+.
