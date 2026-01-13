Preocupación en el ascenso: trasladan a Mauricio Nievas para una cirugía cardíaca

Desde Agremiados, Sergio Marchi acompañó el mensaje de tranquilidad y destacó el trabajo coordinado para garantizar el traslado y la atención del futbolista. En cuanto a los tiempos de recuperación, los médicos fueron cautos: aún es prematuro establecer plazos o hablar de una eventual vuelta a la actividad deportiva.

Mientras tanto, Deportivo Madryn y todo el ascenso argentino permanecen expectantes. El caso de Nievas volvió a poner en primer plano la fragilidad de la salud incluso en deportistas jóvenes y entrenados, y abrió nuevamente el debate sobre los controles, la prevención y la respuesta ante emergencias cardíacas en el fútbol profesional.