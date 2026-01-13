Preocupación en el ascenso: trasladan a Mauricio Nievas para una cirugía cardíaca
El arquero de Deportivo Madryn será sometido a una operación a corazón abierto tras sufrir un episodio de muerte súbita durante un entrenamiento
El fútbol argentino vive horas de profunda preocupación por la salud de Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, quien será trasladado a Buenos Aires para someterse a una compleja operación a corazón abierto. El guardameta de 27 años sufrió un episodio de muerte súbita el pasado miércoles mientras entrenaba con el plantel del club patagónico, una situación que generó conmoción en el ascenso y encendió las alarmas en todo el ambiente deportivo.
Según el último parte médico difundido por la institución, Nievas se encuentra estable, internado en terapia intensiva y bajo estricta observación. No requiere asistencia de oxígeno y presenta una evolución favorable dentro del cuadro delicado que atraviesa. Los estudios realizados detectaron la presencia de una arteria obstruida y otra inflamada, condición que habría provocado el colapso sufrido en pleno entrenamiento.
Debido a la complejidad del diagnóstico y a la necesidad de un seguimiento altamente especializado, se tomó la decisión de trasladarlo a la Ciudad de Buenos Aires en un avión sanitario. Allí será intervenido quirúrgicamente en un centro de alta complejidad, con el objetivo de corregir la patología detectada y reducir riesgos futuros.
La información fue brindada en una conferencia de prensa conjunta, en la que participaron autoridades del club, representantes de Futbolistas Argentinos Agremiados y el cuerpo médico. El doctor Marcelo Baralli, médico de Deportivo Madryn, explicó que el jugador está consciente, acompañado y con buen ánimo. Además, remarcó la importancia de contar con el equipamiento adecuado para actuar con rapidez en este tipo de situaciones extremas, algo que resultó determinante para salvarle la vida.
Durante su exposición, el especialista fue claro al señalar que no existe en la actualidad un estudio médico capaz de anticipar con certeza este tipo de episodios. “La medicina mundial no ha logrado encontrar un método que permita detectar una anomalía para prevenir estos casos”, afirmó, y recordó que situaciones similares ocurrieron incluso con futbolistas de selecciones europeas, lo que refuerza la imprevisibilidad del cuadro.
Desde Agremiados, Sergio Marchi acompañó el mensaje de tranquilidad y destacó el trabajo coordinado para garantizar el traslado y la atención del futbolista. En cuanto a los tiempos de recuperación, los médicos fueron cautos: aún es prematuro establecer plazos o hablar de una eventual vuelta a la actividad deportiva.
Mientras tanto, Deportivo Madryn y todo el ascenso argentino permanecen expectantes. El caso de Nievas volvió a poner en primer plano la fragilidad de la salud incluso en deportistas jóvenes y entrenados, y abrió nuevamente el debate sobre los controles, la prevención y la respuesta ante emergencias cardíacas en el fútbol profesional.
