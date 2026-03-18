Escritorio histórico: declaran a Marruecos como campeón de la Copa de África y le sacan el título a Senegal
Dos meses después de la escandalosa final, la Confederación Africana otorgó el partido ganado 3-0 a Marruecos, tras perderlo 1-0 en la cancha.
El fútbol africano vive un escándalo sin precedentes. Dos meses después de que Senegal alzara la Copa Africana de Naciones 2026, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) emitió un fallo histórico este martes 17 de marzo, en el que anunció que le quitó el título a los senegaleses y declaró campeón a Marruecos con un resultado administrativo de 3-0.
La final, disputada el pasado 18 de enero en Rabat, estuvo marcada por la tensión. Tras un penal cobrado a favor de Marruecos a los 98 minutos, el plantel de Senegal abandonó el campo en señal de protesta contra el árbitro Jean Ndala.
Aunque tras 10 minutos de incertidumbre regresaron al juego —con Edouard Mendy atajando el penal y Pape Gueye marcando el gol del triunfo agónico—, la Junta de Apelación de la CAF consideró que aquel retiro momentáneo constituyó una infracción fatal al reglamento.
El fallo histórico por la Copa de África: incomparecencia y sanciones
La resolución se basa en los artículos 82 y 84 del reglamento de la competición. Según el comunicado oficial, Senegal fue hallado culpable de "perder por incomparecencia" debido a su interrupción del juego, lo que anula automáticamente el 1-0 obtenido en la cancha y otorga la victoria por escritorio a la Federación Real Marroquí de Fútbol.
Consecuencias y multas adicionales
Además del cambio de campeón, la CAF realizó ajustes en otras sanciones:
- Ismaël Saibari: Se le redujo la suspensión a dos partidos y se le anuló una multa de 100 mil dólares.
- Federación de Marruecos: Recibió una multa de 50 mil dólares por incidentes con alcanzapelotas y otra de 100 mil dólares por interferencias aéreas que afectaron la revisión del VAR durante el encuentro.
Con esta decisión, Marruecos suma una nueva estrella a su palmarés de forma inesperada y llegará al Mundial 2026 ostentando el título de monarca del continente africano, mientras que Senegal pierde en los escritorios lo que había defendido con éxito en el césped.
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