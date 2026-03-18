Escritorio histórico: declaran a Marruecos como campeón de la Copa de África y le sacan el título a Senegal

El fútbol africano vive un escándalo sin precedentes. Dos meses después de que Senegal alzara la Copa Africana de Naciones 2026, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) emitió un fallo histórico este martes 17 de marzo, en el que anunció que le quitó el título a los senegaleses y declaró campeón a Marruecos con un resultado administrativo de 3-0.