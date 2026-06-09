España cumplió, rotó a todo el plantel y venció con autoridad a Perú antes del Mundial 2026
Luis de la Fuente administró cargas, cuidó a varias figuras y aprovechó la ocasión para observar alternativas dentro de un plantel que llega como uno de los candidatos al título.
A pocos días del comienzo del Mundial 2026, España completó una nueva prueba de preparación con una victoria por 3-1 sobre Perú en Puebla. Más allá del resultado, el encuentro sirvió para que Luis de la Fuente siguiera afinando detalles de cara al estreno mundialista, con una estrategia clara: reducir riesgos físicos, repartir minutos y evaluar variantes en distintas posiciones del campo.
El entrenador español entendió que los amistosos previos a una competencia de semejante magnitud pueden convertirse en un arma de doble filo. Las lesiones sufridas recientemente por futbolistas de otras selecciones encendieron las alarmas en todos los cuerpos técnicos y llevaron a muchos entrenadores a tomar recaudos. En ese contexto, decidió preservar a algunos de sus nombres más importantes, entre ellos Lamine Yamal y Nico Williams, dos piezas fundamentales en el esquema del vigente campeón europeo.
El partido comenzó de manera ideal para la Roja. Apenas transcurridos dos minutos, Mikel Oyarzábal abrió el marcador y ratificó su buen presente. El delantero aprovechó la oportunidad desde el inicio y dejó una imagen positiva no solamente por el gol, sino también por sus movimientos, asociaciones y capacidad para generar espacios. Su actuación refuerza la idea de que puede convertirse en una alternativa confiable para cualquier momento del torneo.
Con el correr de los minutos, el dominio español se hizo evidente. Rodri volvió a demostrar por qué es una de las referencias del mediocampo mundial, manejando los tiempos del juego con precisión y criterio. A los 32 minutos, Pedri amplió la diferencia y coronó una buena jugada colectiva, reflejando la superioridad de un equipo que manejó la pelota con comodidad durante gran parte de la noche.
La ventaja terminó de consolidarse en el complemento gracias a una acción desafortunada para Perú. El arquero Pedro Gallese protagonizó un error que derivó en el tercer tanto español, una jugada que prácticamente sentenció el resultado. El conjunto sudamericano logró descontar más tarde mediante Jairo Vélez, quien aprovechó una desconcentración defensiva para establecer el 3-1 definitivo. Esa acción fue uno de los pocos aspectos negativos para España, que mostró ciertas falencias en la marca durante esa jugada puntual.
Uno de los datos más llamativos del encuentro fue la enorme rotación implementada por De la Fuente. El entrenador realizó once modificaciones a lo largo del partido, permitiendo que todos los convocados sumaran minutos. Además de mantener activo al grupo completo, el objetivo también fue acostumbrar a los futbolistas a las condiciones que podrían encontrar durante la cita mundialista, especialmente en escenarios de altitud similares a los que enfrentarán más adelante.
Más allá de las conclusiones tácticas, España consiguió lo que buscaba: evitar sobresaltos, preservar a sus principales figuras y continuar construyendo confianza de cara al inicio de la Copa del Mundo. Con un plantel profundo y múltiples variantes, el campeón europeo llega al torneo con argumentos para ilusionarse con volver a pelear por el título más importante del fútbol internacional.
Mirá el resumen de la victoria de España sobre Perú antes del Mundial 2026
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