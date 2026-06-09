España cumplió, rotó a todo el plantel y venció con autoridad a Perú antes del Mundial 2026

La ventaja terminó de consolidarse en el complemento gracias a una acción desafortunada para Perú. El arquero Pedro Gallese protagonizó un error que derivó en el tercer tanto español, una jugada que prácticamente sentenció el resultado. El conjunto sudamericano logró descontar más tarde mediante Jairo Vélez, quien aprovechó una desconcentración defensiva para establecer el 3-1 definitivo. Esa acción fue uno de los pocos aspectos negativos para España, que mostró ciertas falencias en la marca durante esa jugada puntual.

Uno de los datos más llamativos del encuentro fue la enorme rotación implementada por De la Fuente. El entrenador realizó once modificaciones a lo largo del partido, permitiendo que todos los convocados sumaran minutos. Además de mantener activo al grupo completo, el objetivo también fue acostumbrar a los futbolistas a las condiciones que podrían encontrar durante la cita mundialista, especialmente en escenarios de altitud similares a los que enfrentarán más adelante.

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Más allá de las conclusiones tácticas, España consiguió lo que buscaba: evitar sobresaltos, preservar a sus principales figuras y continuar construyendo confianza de cara al inicio de la Copa del Mundo. Con un plantel profundo y múltiples variantes, el campeón europeo llega al torneo con argumentos para ilusionarse con volver a pelear por el título más importante del fútbol internacional.

Mirá el resumen de la victoria de España sobre Perú antes del Mundial 2026

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