España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
"La Roja" viene de eliminar a Portugal y busca extender su buen presente en Los Ángeles, donde intentará alcanzar su primera semifinal luego de 16 años. Los detalles en la nota.
España y Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026, este viernes, en Los Ángeles, en un duelo que definirá a otro de los semifinalistas del torneo.
El encuentro, que comenzará a las 16:00 (hora argentina), será transmitido en vivo por DSports. El ganador de esta llave avanzará a las semifinales, donde se medirá ante el vencedor del cruce entre Francia y Marruecos.
España llega a esta instancia como una de las selecciones que mejor rendimiento mostró durante el torneo. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente viene de eliminar a Portugal y apuesta por la jerarquía de sus jugadores para avanzar a una semifinal luego de 16 años.
El seleccionado belga, por su parte, intenta recuperar el protagonismo internacional después de varios años como una de las grandes candidatas. Bélgica, en un duelo cargado de tensión y dramatismo, superó a Estados Unidos en los octavos de final y llega con la ilusión de volver a instalarse entre los mejores del mundo.
Ambas selecciones tienen un antecedente mundialista: se enfrentaron en la primera fase del Mundial de 2018, en un partido que terminó con triunfo 1 a 0 para el conjunto español.
Formaciones de España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. DT: Rudi García.
Horario y televisación
- Hora: 16:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Los Ángeles
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