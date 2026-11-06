La frase de Mourinho sobre el retiro de Cristiano Ronaldo que llamó la atención en Portugal
El entrenador del Real Madrid se refirió a la decisión del delantero de abandonar la selección portuguesa y dejó una reflexión contundente.
José Mourinho opinó sobre el anuncio de Cristiano Ronaldo de retirarse de la Selección de Portugal y dejó una frase que no pasó inadvertida. El entrenador del Real Madrid evitó cuestionar la determinación del delantero, pero expresó un deseo particular sobre el final de su trayectoria profesional.
"No quiero valorar. Creo que, más que comentar, se debe respetar y obviamente yo la respeto. Es su decisión, como es obvio. No es una retirada. No terminó su carrera. Quien lo conoce sabe que tiene todavía objetivos para su carrera", manifestó el director técnico en la conferencia de prensa previa al partido frente a Valencia por LaLiga.
Mourinho conoce muy bien al astro portugués, ya que compartieron tres temporadas en el Merengue, entre 2010 y 2013, una etapa en la que construyeron una relación profesional marcada por grandes éxitos.
El deseo de Mourinho sobre el retiro de Cristiano Ronaldo
La declaración más llamativa llegó cuando el entrenador se refirió al día en que CR7 decida abandonar definitivamente el fútbol profesional: "La única cosa que me gustaría es que su retirada como jugador de fútbol sea un día diferente que el día de ayer", expresó The Special One.
Luego, aclaró que no puede anticipar qué pasará por la cabeza del delantero ni cuáles serán sus próximos pasos: "Si lo veo como entrenador, no soy capaz de decir, no sé qué puede pasar en su cabeza. Es pronto para, incluso, hacer algún comentario. Todavía es jugador de fútbol".
La tensión detrás de la salida de Cristiano de Portugal
El anuncio del futbolista se produjo después de varios días de polémica por su relación con Jorge Jesus, actual entrenador del seleccionado portugués. Uno de los episodios que generó malestar ocurrió durante un encuentro ante Noruega, a fines de septiembre, cuando el técnico mandó a calentar a Cristiano, pero finalmente no lo hizo ingresar.
Días después, el delantero abandonó la concentración y recibió una sanción disciplinaria. El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol le impuso 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el monto mínimo contemplado por el reglamento.
Este jueves, Ronaldo comunicó su decisión de dejar la selección mediante un video publicado en sus redes sociales: "Llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección", expresó para cerrar su historia con el seleccionado luso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario