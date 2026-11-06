La frase de Mourinho sobre el retiro de Cristiano Ronaldo que llamó la atención en Portugal

La tensión detrás de la salida de Cristiano de Portugal

El anuncio del futbolista se produjo después de varios días de polémica por su relación con Jorge Jesus, actual entrenador del seleccionado portugués. Uno de los episodios que generó malestar ocurrió durante un encuentro ante Noruega, a fines de septiembre, cuando el técnico mandó a calentar a Cristiano, pero finalmente no lo hizo ingresar.

Días después, el delantero abandonó la concentración y recibió una sanción disciplinaria. El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol le impuso 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el monto mínimo contemplado por el reglamento.

Este jueves, Ronaldo comunicó su decisión de dejar la selección mediante un video publicado en sus redes sociales: "Llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección", expresó para cerrar su historia con el seleccionado luso.