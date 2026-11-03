Estadio Único de La Plata: Chiqui Tapia mostró los avances y confirmó la fecha del reestreno

La remoción del pavimento original para sembrar césped natural de primera calidad.

de primera calidad. El recambio integral de las butacas en plateas y palcos.

en plateas y palcos. La instalación de un moderno sistema de iluminación LED.

Según la información oficial, estas mejoras apuntan a consolidar al predio, ubicado en 25 y 32, como una de las plazas firmes para el Mundial 2030. El reestreno llega en una semana cargada para el fútbol argentino. Mientras Estudiantes juega la final continental, la Selección Femenina buscará darle un marco de fiesta a la reapertura de un estadio que lleva el nombre de Diego Maradona. La expectativa está puesta en el público, al que Portanova convocó a llenar las tribunas.