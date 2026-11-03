Estadio Único de La Plata: Chiqui Tapia mostró los avances y confirmó la fecha del reestreno
El presidente de la AFA destacó la colocación del césped natural, y la Selección Femenina reinaugurará el estadio ante Alemania el domingo 29 de noviembre.
El Estadio Único Tricampeones del Mundo Diego Armando Maradona ya trabaja a pleno para volver a recibir partidos. Claudio Tapia, presidente de la AFA, mostró los últimos avances de la remodelación en un posteo en su cuenta de X, donde destacó que “avanza la colocación del césped natural en el campo de juego”.
El escenario volverá a abrir sus puertas el domingo 29 de noviembre, con un amistoso de la Selección Femenina ante Alemania. Será un día después de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras, que se jugará en Montevideo.
Tapia lo definió como la nueva casa de todo el fútbol argentino. El director técnico del equipo, Germán Portanova, también se mostró entusiasmado. Dijo que será “muy especial” estar presente para reinaugurar el estadio y pidió que el público asista y acompañe.
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Qué obras se hacen en el estadio Único de La Plata
La transformación responde a un convenio de uso y explotación entre la AFA y el gobierno bonaerense, por el cual las inversiones que haga la Asociación compensan el canon establecido. Los trabajos incluyen:
- La remoción del pavimento original para sembrar césped natural de primera calidad.
- El recambio integral de las butacas en plateas y palcos.
- La instalación de un moderno sistema de iluminación LED.
Según la información oficial, estas mejoras apuntan a consolidar al predio, ubicado en 25 y 32, como una de las plazas firmes para el Mundial 2030. El reestreno llega en una semana cargada para el fútbol argentino. Mientras Estudiantes juega la final continental, la Selección Femenina buscará darle un marco de fiesta a la reapertura de un estadio que lleva el nombre de Diego Maradona. La expectativa está puesta en el público, al que Portanova convocó a llenar las tribunas.
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