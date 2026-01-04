Estados Unidos levantó las restricciones de vuelo sobre el Caribe tras el operativo en Venezuela
La FAA habilitó nuevamente el espacio aéreo del Caribe tras suspender vuelos por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
Estados Unidos levantó las restricciones de vuelo sobre el Caribe luego del operativo militar en Venezuela que derivó en la detención de Nicolás Maduro. La medida fue confirmada por el secretario de Transporte y revierte la prohibición preventiva dispuesta por la FAA ante riesgos de seguridad.
Las empresas aéreas estadounidenses volvieron a estar autorizadas a operar y sobrevolar el espacio aéreo del Caribe luego de que el Gobierno de Estados Unidos levantara las restricciones impuestas durante la intervención militar en Venezuela. El anuncio fue realizado el sábado por la noche por el secretario de Transportes norteamericano, Sean Duffy, quien confirmó que la medida dejó sin efecto la prohibición dictada horas antes por el regulador de aviación.
Duffy informó a través de su cuenta de X: “Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe vencen a la medianoche hora del este y los vuelos se pueden reanudar”. De este modo, las compañías estadounidenses recuperaron la autorización para operar con normalidad en la región.
La Administración Federal de Aviación (FAA) había prohibido el sábado a las aerolíneas de Estados Unidos volar en el Caribe “debido a los riesgos de seguridad (...) asociados a la actividad militar en curso”, en el marco de la intervención armada en territorio venezolano.
El operativo militar en Venezuela
Durante la madrugada del sábado, fuerzas armadas estadounidenses bombardearon varios objetivos en Caracas y zonas aledañas y detuvieron al líder chavista Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos y alojado en una cárcel.
El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, explicó que la misión fue denominada “Operación Resolución Absoluta” y representó “la culminación de meses de planificación y ensayos”. En una conferencia de prensa junto al presidente Donald Trump, detalló que participaron más de 150 aeronaves desplegadas en todo el hemisferio occidental.
“La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo”, afirmó Caine, quien precisó que el operativo incluyó cazas F-35, F-22 y F-18, aviones E-2 y bombarderos B-1. Según el cronograma oficial, la fuerza terrestre llegó al complejo donde se encontraba Maduro a las 02.01 del sábado, hora local venezolana, y concretó la aprehensión tras neutralizar los sistemas de defensa aérea del país.
