Acciones militares en el Estrecho de Ormuz

Acciones militares en el Estrecho de Ormuz Acciones militares en el Estrecho de Ormuz bloqueado por Irán

En paralelo a las explosivas declaraciones presidenciales, el ejército estadounidense anunció este sábado que logró dañar con éxito un búnker subterráneo iraní que albergaba armamento destinado a amenazar los envíos comerciales de petróleo y gas en la región. Esta acción preventiva pareció tener el objetivo de calmar las crecientes preocupaciones de los mercados energéticos y de los aliados estratégicos de Washington.

Frente a la crítica situación que atraviesa el comercio internacional de hidrocarburos, una coalición de más de 20 países, incluyendo a los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Francia y Japón, expresaron oficialmente su firme disposición para aportar recursos militares y logísticos con el fin de garantizar una navegación segura a través del paso marítimo en conflicto.