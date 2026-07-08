Suiza dejó afuera a Colombia y las redes explotaron con memes tras la definición por penales
El conjunto europeo se impuso desde los doce pasos luego de igualar sin goles con los cafeteros y se convirtió en el próximo rival de la Selección Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026.
La Selección Argentina ya conoce al rival que deberá enfrentar en los cuartos de final del Mundial 2026. Suiza derrotó a Colombia en la definición por penales luego de un intenso empate sin goles durante los 120 minutos disputados en el BC Place de Vancouver y se ganó el derecho de medirse con el vigente campeón del mundo en la siguiente instancia del certamen.
El encuentro fue extremadamente parejo desde el comienzo. Tanto el seleccionado europeo como el sudamericano apostaron por el orden defensivo y mostraron pocas grietas a lo largo de los 90 minutos reglamentarios. Si bien ambos tuvieron aproximaciones aisladas, ninguno consiguió generar suficientes ocasiones de peligro como para romper el cero.
El trámite tampoco cambió demasiado durante el tiempo suplementario. El cansancio comenzó a hacerse sentir en los dos equipos y las situaciones claras siguieron siendo escasas, por lo que la clasificación terminó resolviéndose desde el punto del penal, el escenario de mayor tensión para cualquier equipo en una Copa del Mundo. La serie arrancó y terminó con una gran cuota de dramatismo.
Mientras el festejo se desataba entre los jugadores suizos, las redes sociales comenzaron a vivir un partido completamente distinto. Como suele suceder en cada instancia decisiva de un Mundial, miles de usuarios reaccionaron con memes, bromas y comentarios sobre la eliminación colombiana y el próximo cruce con el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
Las publicaciones hicieron foco en distintos aspectos del encuentro. Algunos destacaron el suspenso de la tanda de penales, otros ironizaron sobre la falta de goles durante los 120 minutos y también aparecieron las clásicas comparaciones entre los estilos de juego de ambas selecciones. Tampoco faltaron quienes comenzaron a palpitar el choque entre Suiza y Argentina con imágenes editadas, referencias históricas y humor futbolero.
Los mejores memes de la eliminación de Colombia a manos de Suiza del Mundial 2026
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario