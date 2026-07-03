Lionel Scaloni llegó a los 100 partidos con la Selección Argentina: los números de un ciclo histórico

Los números también respaldan la magnitud del ciclo. Con este partido, Scaloni se convirtió en el segundo entrenador con más encuentros dirigidos en la historia de la Selección argentina, solo por detrás de Guillermo Stábile, una referencia prácticamente inalcanzable por la extensión de su etapa al frente del combinado nacional. El dato dimensiona el derrotero de un entrenador que asumió entre interrogantes y terminó transformándose en una de las figuras más influyentes del fútbol argentino contemporáneo.