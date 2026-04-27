Ramón Díaz, sin vueltas: "Boca es candidato a ganar la Copa Libertadores"
El histórico entrenador de River elogió el presente del Xeneize bajo la conducción de Claudio Úbeda. El Riojano destacó el equilibrio del equipo y puso el foco en la jerarquía de su mediocampo.
En una entrevista brindada a ESPN F90, Ramón Díaz dejó de lado la rivalidad histórica para analizar con objetividad el momento de Boca. El equipo, que viene de sellar su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura y lidera su grupo en la Copa Libertadores, recibió el visto bueno de un especialista en vueltas olímpicas: "Me parece que Boca es uno de los candidatos. Si sigue con este estilo, con esta forma, puede serlo. Lo digo en serio", afirmó el DT.
El "Efecto Úbeda" y la jerarquía del mediocampo de Boca
Ramón fue contundente al explicar por qué ve al equipo de Claudio Úbeda con chances de levantar el trofeo más importante de América. Para el riojano, la clave reside en la columna vertebral del equipo:
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Mediocampo de élite: "Están muy bien con Santiago Ascacibar y Leandro Paredes. Tienen otro nivel, otra categoría. Las jugadas que hace Paredes son de otro nivel", señaló, destacando el despliegue y la visión de juego de la zona central que completan con Delgado.
Respaldo al DT: El ex River aprovechó para bancar el proceso de Úbeda frente a las críticas iniciales: "Yo veía cómo lo castigaban... ¿y hoy qué tenemos que decir? Está haciendo las cosas bien. A veces el equipo no funciona como uno espera, pero después se acomoda y despega".
De la mano del "Sifón", Boca logró encontrar una regularidad que hace meses parecía lejana. Con el boleto a la fase final del Apertura ya en el bolsillo y un andar firme en la fase de grupos de la Libertadores, el Xeneize se posiciona como el rival a vencer. Las palabras de Ramón Díaz no hacen más que confirmar que el crecimiento del equipo ya es advertido incluso por los máximos referentes de la vereda de enfrente.
El elogio de Ramón Díaz a Juan Román Riquelme
Por otro lado, el entrenador también elogió al actual presidente de Boca y afirmó que le hubiera gustado dirigirlo en el pasado. “Me hubiera gustado, pero no quiso venir a River. Tuvo la posibilidad, me parece que estaba él y todos los de Argentinos. Era otra época y él dijo que no, se fue a otro lado”, afirmó.
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