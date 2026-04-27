Ramón Díaz, sin vueltas: "Boca es candidato a ganar la Copa Libertadores"

En una entrevista brindada a ESPN F90, Ramón Díaz dejó de lado la rivalidad histórica para analizar con objetividad el momento de Boca. El equipo, que viene de sellar su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura y lidera su grupo en la Copa Libertadores, recibió el visto bueno de un especialista en vueltas olímpicas: "Me parece que Boca es uno de los candidatos. Si sigue con este estilo, con esta forma, puede serlo. Lo digo en serio", afirmó el DT.