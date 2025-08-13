Estrenan el documental deportivo "Todos quieren venir a Brown" en el Cine Gaumont
Se trata de una película de fútbol sobre el club Brown de Adrogué y su destacado ex entrenador Pablo Vicó.
"Todos quieren venir a Brown" , documental de Juan Lucas da Rocha, se prepara para su esperado estreno el próximo lunes 25 de agosto a las 19.30 horas en el Cine Gaumont.
El cine ubicado en Rivadavia 1635, de la Ciudad de Buenos Aires, proyectará esta película de fútbol sobre el club Brown de Adrogué y su destacado ex entrenador Pablo Vicó, quien recientemente se sumó a las divisiones inferiores de River luego de convertirse en el entrenador con mas años de trayectoria con un mismo club, ademas de haber vivido dentro del mismo y llevarlo a lo mas alto de su carrera.
"¿Por qué somos hinchas de un equipo de fútbol? En un tranquilo club de Adrogué, en la zona sur del conurbano bonaerense, los chicos del barrio pasan sus tardes entre amigos y deportes. Hasta que el repentino interés del periodismo y el ambiente del fútbol agitan los cimientos del mundo de Brown. ¿Qué hay detrás de este equipo que, con un cuerpo técnico lleno de ex jugadores, y comandado por el gran Pablo Vico desde su casa dentro del estadio, llegó desde las divisiones menores para hacerse un lugar en las primeras planas de los diarios a fuerza de fútbol y mística?", dice la sinopsis del film.
El directo, quien pasó su infancia en Brown, vuelve al club luego de más de 20 años a intentar responder estas preguntas con este documental.
Desde los jugadores, el utilero y los integrantes del cuerpo técnico, hasta los hinchas pasan por esta película documental sobre uno de los equipos más emblemáticos del Ascenso.
