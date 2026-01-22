AFA confirmó la amnistía y los jugadores de Estudiantes quedaron habilitados tras el "pasillogate"

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó oficialmente la amnistía general para las sanciones disciplinarias pendientes y puso fin a uno de los capítulos más controvertidos del último tiempo en el fútbol argentino. La resolución beneficia de manera directa a los jugadores de Estudiantes de La Plata involucrados en el denominado “pasillogate”, el episodio que había derivado en castigos tras el gesto del plantel al darle la espalda a Rosario Central durante la ceremonia protocolar, y que mantenía en vilo al club de cara al inicio de la nueva temporada.