Estudiantes empató con Cerro Porteño y avanzó a cuartos de final de la Copa Libertadores
El equipo de Eduardo Domínguez hizo valer el 1-0 de la ida y se metió entre los mejores ocho equipos de la competencia: todos los detalles del encuentro.
Tras imponerse 1-0 en la ida como visitante gracias a un penal convertido por Santiago Ascásibar, Estudiantes de la Plata logró mantener la ventaja en la vuelta y se aseguró entre los ocho mejores equipos de América. El equipo platense controló el partido y, a pesar de los intentos de su rival, no permitió goles en su estadio, lo que le bastó para avanzar a la siguiente fase de la competencia que está más pareja que nunca.
Con esta clasificación, el Pincha enfrentará en cuartos de final al ganador del cruce entre Flamengo e Internacional. El duelo promete ser exigente, pero Estudiantes llega confiado tras una llave donde mostró solidez defensiva y efectividad en los momentos claves, manteniendo el sueño de avanzar en la Copa Libertadores 2025.
Estudiantes vs. Cerro Porteño: formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Alexis Castro, Cristian Medina; Edwuin Cetré, Guido Carrillo, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.
- Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Lucas Quintana, Matías Pérez, Rodrigo Gómez; Ignacio Aliseda, Wilder Viera, Jorge Morel, Fabricio Domínguez; Juan Iturbe y Jonatan Torres. DT: Diego Martínez.
Estudiantes vs. Cerro Porteño: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).
- VAR: Carlos Orbe (ECU).
- TV: Fox Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario