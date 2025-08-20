Estudiantes empató con Cerro Porteño y avanzó a cuartos de final de la Copa Libertadores

Tras imponerse 1-0 en la ida como visitante gracias a un penal convertido por Santiago Ascásibar, Estudiantes de la Plata logró mantener la ventaja en la vuelta y se aseguró entre los ocho mejores equipos de América. El equipo platense controló el partido y, a pesar de los intentos de su rival, no permitió goles en su estadio, lo que le bastó para avanzar a la siguiente fase de la competencia que está más pareja que nunca.