Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2025.
Estudiantes de La Plata se juega un lugar entre los ocho mejores de la Copa Libertadores 2025. Este miércoles, a las 19, recibirá a Cerro Porteño en el Estadio Jorge Luis Hirschi, con la ventaja de la victoria por 1-0 que logró en el partido de ida en Paraguay. Sin embargo, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez sabe que no puede confiarse, especialmente tras una semana irregular que lo vio perder el liderazgo del Torneo Clausura.
El "Pincha" venía de una racha de cuatro triunfos consecutivos, pero sufrió un golpe inesperado el pasado domingo al caer 3-2 ante Banfield, después de haber estado en ventaja por dos goles. Este resultado no solo lo bajó de la punta de la Zona A, sino que también encendió las alarmas de cara a la revancha contra el conjunto guaraní. A pesar de todo, el gol de Santiago Ascacibar en Asunción le otorga un margen para manejar el partido en casa.
La Copa Libertadores es la máxima prioridad para Estudiantes, que aspira a volver a ser un protagonista en el continente. El equipo cuenta con jugadores de gran experiencia y el apoyo de una afición que se espera que llene el estadio para impulsarlos hacia la clasificación. Domínguez planea alinear a su mejor equipo, aunque sin descuidar la situación en el torneo local.
Por su parte, Cerro Porteño llega a La Plata con la obligación de dar vuelta la serie. El equipo paraguayo, que llegaba con un invicto de ocho partidos antes de perder la ida, mantiene su solidez en el torneo local, donde es líder invicto. Su reciente victoria 4-3 sobre Guaraní demuestra su poderío ofensivo, una de sus principales armas para intentar sorprender en territorio argentino.
El encuentro promete ser un duelo de estrategias: Estudiantes buscará gestionar su ventaja, mientras que el "Ciclón" paraguayo saldrá a buscar un gol que lo devuelva a la pelea. El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del cruce entre Flamengo e Internacional en los cuartos de final. Para Estudiantes, esta noche será una prueba de fuego en su camino hacia la gloria continental.
Estudiantes vs. Cerro Porteño: probables formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Alexis Castro, Cristian Medina; Edwuin Cetré, Guido Carrillo, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.
- Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Lucas Quintana, Matías Pérez, Rodrigo Gómez; Ignacio Aliseda, Wilder Viera, Jorge Morel, Fabricio Domínguez; Juan Iturbe y Jonatan Torres. DT: Diego Martínez.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Cerro Porteño
La televisación estará a cargo de Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
