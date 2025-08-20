Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño

El "Pincha" venía de una racha de cuatro triunfos consecutivos, pero sufrió un golpe inesperado el pasado domingo al caer 3-2 ante Banfield, después de haber estado en ventaja por dos goles. Este resultado no solo lo bajó de la punta de la Zona A, sino que también encendió las alarmas de cara a la revancha contra el conjunto guaraní. A pesar de todo, el gol de Santiago Ascacibar en Asunción le otorga un margen para manejar el partido en casa.