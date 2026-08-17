Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, Deportes Tolima terminó segundo en el Grupo B, con 8 puntos, detrás de Coquimbo Unido. El conjunto colombiano cosechó dos triunfos, dos empates y dos derrotas durante la fase de grupos y logró avanzar a los octavos de final junto con el equipo chileno. Su campaña incluyó victorias ante Coquimbo Unido y Nacional, además de empates frente a Universitario, mientras que sufrió derrotas ante Nacional y Universitario.