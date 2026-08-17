Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
La serie comienza en Colombia y se define la semana próxima en Ecuador, en busca de un lugar entre los ocho mejores del certamen continental. Los detalles en la nota.
Deportes Tolima e Independiente del Valle juegan este martes, desde las 19.30, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
El encuentro había sido programado para el 11 de agosto, pero fue postergado por el terremoto que afectó a Colombia. La revancha tendrá lugar el 25 de agosto, desde las 19.30, en el estadio Banco Guayaquil de Quito.
El conjunto ecuatoriano, dirigido por Joaquín Papa, llega a esta instancia después de terminar primero e invicto en el Grupo H, con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota. Independiente del Valle, además, atraviesa un gran presente en el fútbol local, donde se mantiene como líder y viene de vencer 2-0 a Liga de Quito.
Por su parte, Deportes Tolima terminó segundo en el Grupo B, con 8 puntos, detrás de Coquimbo Unido. El conjunto colombiano cosechó dos triunfos, dos empates y dos derrotas durante la fase de grupos y logró avanzar a los octavos de final junto con el equipo chileno. Su campaña incluyó victorias ante Coquimbo Unido y Nacional, además de empates frente a Universitario, mientras que sufrió derrotas ante Nacional y Universitario.
La llave se pondrá en marcha en territorio colombiano y tendrá su desenlace siete días más tarde en Ecuador, donde quedará definido el equipo que avanzará a los cuartos de final para medirse con el vencedor del cruce entre Flamengo y Cruzeiro.
Formaciones probables de Deportes Tolima vs. Independiente del Valle por la Copa Libertadores
- Deportes Tolima: Miguel Ortega; Junior Hernández, Yordan Osorio, Jan Angulo, Cristian Arrieta; Sebastián Guzmán, Luis Sánchez; Ever Valencia, Kelvin Flórez, Jorge Hurtado; Adrián Parra. DT: Sebastián Oliveros.
- Independiente del Valle: Aldaír Quintana; Jhon Espinoza, Richard Schunke, Juan Viacava, Gustavo Cortez; Jhegson Méndez, Darwin Guagua, Júnior Sornoza; Juan Angulo, Matías Perello y Carlos González. DT: Joaquín Papa.
Horario y televisación
-
Hora: 19:30.
Estadio: Manuel Murillo Toro, Ibagué.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
TV: ESPN.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario