Conmebol confirmó los días y horarios para las semifinales de la Copa Libertadores y Sudamericana
El ente regulador del fútbol sudamericano definió el cronograma completo para los duelos de ida y vuelta de las competencias continentales.
La recta final de los torneos continentales ya tiene calendario definido. La Conmebol oficializó la programación de los partidos correspondientes a las semifinales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. Los encuentros de ida se disputarán entre el martes 13 y el jueves 15 de octubre, mientras que las revanchas se llevarán a cabo una semana después, fijando el camino definitivo hacia la gloria internacional.
En la Copa Libertadores, el fútbol argentino estará representado por Estudiantes de La Plata, que asumirá una dura llave frente a Flamengo. La semifinal de ida se jugará el jueves 15 de octubre a las 21:30 en Buenos Aires, mientras que la revancha en Río de Janeiro quedó programada para el jueves 22 en el mismo horario.
En la otra llave, Fluminense y Palmeiras protagonizarán un apasionante duelo brasileño: el primer choque será el miércoles 14 de octubre en Río de Janeiro a las 21:30 y la vuelta en San Pablo el miércoles 21 a la misma hora.
Por su parte, la Copa Sudamericana también promete emociones intensas. Boca intentará meterse en la gran final al medirse contra Vasco da Gama. El equipo Xeneize abrirá su serie en Buenos Aires el martes 13 de octubre a las 21:30 y definirá la clasificación en territorio brasileño el martes 20 a las 21:30. El ganador del cruce entre argentinos y brasileños chocará en el partido decisivo contra el vencedor de la semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, cuya ida se jugará el miércoles 14 en Belo Horizonte (21:30) y el desquite el miércoles 21 en Montevideo (19:00).
Con los horarios confirmados, los entrenadores ya empiezan a planificar un mes de octubre determinante, donde la máxima exigencia internacional definirá a los aspirantes que irán en busca de la gloria sudamericana.
Días y horarios de semifinales de Copa Libertadores 2026
Miércoles 14 de octubre
21:30 | Fluminense – Palmeiras | Río de Janeiro, Brasil
Jueves 15 de octubre
21:30 | Estudiantes de La Plata – Flamengo | Buenos Aires, Argentina
Miércoles 21 de octubre
21:30 | Palmeiras – Fluminense | Sao Paulo, Brasil
Jueves 22 de octubre
21:30 | Flamengo – Estudiantes de La Plata | Río de Janeiro, Brasil
Días y horarios de semifinales de Copa Sudamericana 2026
Martes 13 de octubre
- 21:30 | Boca – Vasco da Gama | Buenos Aires, Argentina
Miércoles 14 de octubre
- 21:30 | Atlético Mineiro – Montevideo City Torque | Belo Horizonte, Brasil
Martes 20 de octubre
21:30 | Vasco da Gama – Boca | Río de Janeiro, Brasil
Miércoles 21 de octubre
19:00 | Montevideo City Torque – Atlético Mineiro | Montevideo, Uruguay
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