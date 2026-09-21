Conmebol confirmó los días y horarios para las semifinales de la Copa Libertadores y Sudamericana

Por su parte, la Copa Sudamericana también promete emociones intensas. Boca intentará meterse en la gran final al medirse contra Vasco da Gama. El equipo Xeneize abrirá su serie en Buenos Aires el martes 13 de octubre a las 21:30 y definirá la clasificación en territorio brasileño el martes 20 a las 21:30. El ganador del cruce entre argentinos y brasileños chocará en el partido decisivo contra el vencedor de la semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, cuya ida se jugará el miércoles 14 en Belo Horizonte (21:30) y el desquite el miércoles 21 en Montevideo (19:00).