Estudiantes de La Plata igualó 1-1 con Independiente Medellín en su debut en Copa Libertadores
El conjunto platense inició su participación en el torneo continental con el impulso de su gran presente y el objetivo de volver a ser protagonista.
Estudiantes de La Plata volvió a escena en la Copa Libertadores 2026 con la expectativa renovada y un desafío de riesgo desde el inicio. Este miércoles, desde las 21, el equipo argentino visitó a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, en el marco de la primera fecha del Grupo A.
El encuentro, que finalizó igualado 1-1, contó con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera y la asistencia en el VAR de Ángel Arteaga.
Los goles del duelo
Estudiantes vs. Independiente Medellín: resultado en vivo
Cómo llegan Estudiantes e Independiente Medellín a este duelo
El “Pincha” llega a este debut en un momento sumamente positivo. No solo se consagró campeón del Torneo Clausura 2025, sino que también ha mostrado un rendimiento sólido en el arranque de la temporada 2026. Actualmente se ubica en los primeros puestos de la Zona A del Torneo Apertura y viene de avanzar con autoridad en la Copa Argentina tras golear a Ituzaingó, lo que refuerza la confianza del plantel.
Con una rica historia en la competencia, donde supo levantar el trofeo en cuatro oportunidades (1968, 1969, 1970 y 2009), el "León" intentará volver a posicionarse entre los grandes del continente. El recuerdo reciente, sin embargo, todavía duele: en la última edición fue eliminado en los cuartos de final tras caer por penales ante Flamengo, que luego se consagró campeón. Esa espina representa una motivación extra para encarar este nuevo desafío.
El equipo dirigido por Alexander Medina buscará imponer su estilo en un escenario siempre complicado como el colombiano, donde la presión del público y las condiciones del entorno suelen jugar un papel importante. La clave estará en sostener la solidez que viene mostrando y aprovechar las oportunidades que se presenten en un partido que promete ser intenso.
Por su parte, Independiente Medellín no atraviesa su mejor momento en el ámbito local. El conjunto colombiano se encuentra en la parte baja de la tabla en su liga, ocupando el decimocuarto puesto tras 15 jornadas. Sin embargo, logró meterse en la fase de grupos de la Libertadores luego de superar a Liverpool y Juventud Las Piedras en las instancias preliminares, lo que demuestra su capacidad para competir en el plano internacional.
En este contexto, la visita intentará dar el primer paso con firmeza en su camino copero. Un buen resultado en condición de visitante podría marcar el rumbo en un grupo que se anticipa parejo, en una competencia donde cada punto puede resultar determinante desde el arranque.
Independiente Medellín vs. Estudiantes: formaciones
Independiente Medellín vs. Estudiantes: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Atanasio Girardot.
- Árbitro: Alexis Herrera.
- VAR: Ángel Arteaga.
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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