Estudiantes de La Plata igualó 1-1 con Independiente Medellín en su debut en Copa Libertadores

Por su parte, Independiente Medellín no atraviesa su mejor momento en el ámbito local. El conjunto colombiano se encuentra en la parte baja de la tabla en su liga, ocupando el decimocuarto puesto tras 15 jornadas. Sin embargo, logró meterse en la fase de grupos de la Libertadores luego de superar a Liverpool y Juventud Las Piedras en las instancias preliminares, lo que demuestra su capacidad para competir en el plano internacional.

En este contexto, la visita intentará dar el primer paso con firmeza en su camino copero. Un buen resultado en condición de visitante podría marcar el rumbo en un grupo que se anticipa parejo, en una competencia donde cada punto puede resultar determinante desde el arranque.

Independiente Medellín vs. Estudiantes: formaciones

Independiente Medellín vs. Estudiantes: otros datos

Hora: 21:00.

21:00. Estadio: Atanasio Girardot.

Atanasio Girardot. Árbitro: Alexis Herrera.

Alexis Herrera. VAR: Ángel Arteaga.

Ángel Arteaga. TV: Fox Sports y Disney+ Premium.