Estudiantes de La Plata vs. Talleres por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

Pese a tener el lugar asegurado en la siguiente fase, el objetivo en UNO es claro: sumar de a tres para garantizar la localía en los cuartos de final. Sin embargo, el cuerpo técnico debe hacer malabares con la planificación; el miércoles asoma en el horizonte Flamengo, por la Copa Libertadores, lo que obligó al plantel a mudarse esta semana al predio Haras del Sur para preservar los campos de juego tras las intensas lluvias en City Bell.