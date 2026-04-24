Estudiantes de La Plata vs. Talleres por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Aunque ambos ya tienen su boleto a octavos de final, el "Pincha" afronta el compromiso con la mirada fija en su próximo desafío en la Copa Libertadores.
Este sábado, desde las 17:00, el Estadio Jorge Luis Hirschi será el escenario de un choque de realidades dulces pero ambiciosas. Por la fecha 16 del Apertura, Estudiantes de La Plata recibe a Talleres de Córdoba en un duelo donde la presión de clasificar ya es cosa del pasado, aunque el premio por ganar sigue siendo alto.
El equipo conducido por el Cacique Medina llega en un estado de forma envidiable. Tras hilvanar tres victorias consecutivas —la última, un sólido triunfo ante Instituto en Alta Córdoba—, Estudiantes mira a todos desde arriba en la Zona A, compartiendo la punta con Boca Juniors.
Pese a tener el lugar asegurado en la siguiente fase, el objetivo en UNO es claro: sumar de a tres para garantizar la localía en los cuartos de final. Sin embargo, el cuerpo técnico debe hacer malabares con la planificación; el miércoles asoma en el horizonte Flamengo, por la Copa Libertadores, lo que obligó al plantel a mudarse esta semana al predio Haras del Sur para preservar los campos de juego tras las intensas lluvias en City Bell.
Por el lado de la visita, el panorama se despejó antes de salir a la cancha. Si bien el triunfo 2-0 ante Riestra los había dejado en el umbral del objetivo, fue la contundente derrota de Defensa y Justicia ante Boca el pasado jueves la que selló matemáticamente el pase de la "T" a los octavos de final.
Con la tranquilidad del deber cumplido, los dirigidos por Carlos Tevez no llegan a La Plata de paseo. El conjunto albiazul sabe que una victoria ante el Pincha los mantendría en la pelea por los primeros puestos, factor clave para poder definir los duelos de eliminación directa en el Mario Alberto Kempes ante su gente.
Formaciones de Talleres vs. Estudiantes
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farías, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Talleres: Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Mateo Cáceres; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick Lima Morais; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Estudiantes vs. Talleres: datos del partido
- Hora: 17.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Juan Pablo Loustau
- Estadio: UNO
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