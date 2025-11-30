Estudiantes (RC) empató con Deportivo Madryn y jugará en la Primera División

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1995247743435173912?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE DEPORTIVO MADRYN!



De tijera, Luis Silba rompió el cero a los 19' del segunto tiempo y puso el 1-2 en el global de la final por el segundo ascenso frente a Estudiantes de Río Cuarto, el estadio Abel Sastre. pic.twitter.com/9tRhtugJ2Q — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2025

Cómo fue el recorrido de ambos equipos para llegar a la final del Reducido

El recorrido de Deportivo Madryn hasta esta instancia no fue sencillo. Eximido de la primera ronda por haber disputado (y perdido por penales) la primera final de la categoría contra Gimnasia de Mendoza, el club de Chubut se metió en la gran definición tras superar a Gimnasia de Jujuy en cuartos, una serie que estuvo marcada por una fuerte controversia por supuestas amenazas al árbitro Lucas Comesaña (posteriormente desestimadas por la Justicia). En semifinales, su mejor posición anual le sirvió para dejar en el camino a Deportivo Morón tras un empate global 1-1.