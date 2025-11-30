Estudiantes (RC) empató con Deportivo Madryn y jugará en la Primera División
Estudiantes de Río Cuarto empató 1-1 con Deportivo Madryn, sostuvo el 2-0 de la ida y aseguró su ascenso a la Primera División del fútbol argentino.
El empate 1-1 entre Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn selló el ansiado ascenso del equipo cordobés a la Primera División, tras sostener la ventaja lograda en la ida. Con este resultado, los dirigidos por Iván Delfino acompañarán a Gimnasia de Mendoza en el salto a la máxima categoría.
El encuentro definitorio tuvo emociones fuertes desde el complemento. Deportivo Madryn se puso en ventaja a los 18 minutos gracias a un tremendo golazo de Luis Silba, que abrió el marcador y encendió la ilusión del equipo chubutense de revertir la serie tras el 2-0 sufrido en la ida. Sin embargo, la alegría duró poco. Estudiantes de Río Cuarto encontró la igualdad poco después a través de Morales, resultado que terminó de clausurar cualquier intento de remontada por parte del local.
Con el 1-1 final, el conjunto dirigido por Iván Delfino hizo valer la diferencia construida como local y confirmó un ascenso histórico a la máxima categoría del fútbol argentino. De esta manera, acompañará a Gimnasia de Mendoza, que ya había asegurado su boleto tras ganar la final justamente ante Deportivo Madryn.
Luis Silba y un tremendo golazo para darle esperanza a Deportivo Madryn:
Cómo fue el recorrido de ambos equipos para llegar a la final del Reducido
El recorrido de Deportivo Madryn hasta esta instancia no fue sencillo. Eximido de la primera ronda por haber disputado (y perdido por penales) la primera final de la categoría contra Gimnasia de Mendoza, el club de Chubut se metió en la gran definición tras superar a Gimnasia de Jujuy en cuartos, una serie que estuvo marcada por una fuerte controversia por supuestas amenazas al árbitro Lucas Comesaña (posteriormente desestimadas por la Justicia). En semifinales, su mejor posición anual le sirvió para dejar en el camino a Deportivo Morón tras un empate global 1-1.
Estudiantes de Río Cuarto cimentó su pase a la final con una trayectoria sólida en el Reducido. En la primera fase superó a Patronato por 2-1. Luego, se impuso con autoridad en la segunda ronda ante Gimnasia y Tiro de Salta con un 2-0 global. Finalmente, en semifinales, logró su cupo en la definición al empatar 1-1 con Estudiantes de Buenos Aires, prevaleciendo gracias a su mejor ubicación en la tabla general de la temporada.
Formaciones del duelo
- Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Santiago Sosa, Giacopuzzi, Santiago Postel y Martínez; Bruno Pérez, Federico Recalde, Solís y Diego Crego; Germán Rivero y Luis Silba.
- Estudiantes (RC): Brian Olivera; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini y Lucas Angelini; Alejandro Cabrera, Tomás González y Mauro Valiente; Cuello o Morales; Martín Garnerone y Lucas González.
Deportivo Madryn vs. Estudiantes (RC): datos del partido
- Hora: 17
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Nicolás Lamolina
- Estadio: Abel Sastre
