Estudiantes (RC) vs. Barracas Central por el Torneo Apertura: hora y formaciones
El León del Imperio recibe al Guapo en Córdoba por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El equipo local necesita sumar para salir del fondo de la tabla, mientras que Barracas Central busca sostener su buen presente en la temporada.
Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central se enfrentan este sábado 11 de abril, desde las 21:45, en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El árbitro del encuentro será Pablo Dóvalo.
Estudiantes atraviesa un momento complicado en el campeonato, ubicado en el fondo de la tabla y con la necesidad urgente de sumar puntos para revertir su situación. El equipo cordobés viene de una campaña irregular y no logra encontrar regularidad.
Barracas Central, en tanto, llega con un panorama más favorable. El equipo de Rubén Darío Insua mantiene un rendimiento más sólido en el torneo y sigue con aspiraciones de pelear en la parte media-alta de la tabla, aunque sin margen para relajarse.
Posibles formaciones de Estudiantes (RC) vs. Barracas Central
Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Facundo Cobos; Juan Antonini, Nicolás Talpone, Alejandro Cabrera, Mauro Valiente; Martín Garnerone; Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Gerardo Acuña.
Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa; Gonzalo Maroni, Dardo Miloc, Iván Tapia; Facundo Bruera y Lucas Gamba. DT: Rubén Darío Insúa.
Datos del partido
Hora: 21.45
TV: ESPN Premium
Árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Silvio Trucco
Estadio: Ciudad de Río Cuarto
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