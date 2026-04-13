Estudiantes de Río Cuarto apartó a 10 jugadores, entre ellos Wanchope Ábila y un juvenil de River

Dentro de la lista de jugadores separados aparecen nombres de relevancia como Ramón “Wanchope” Ábila y Tobías Leiva, juvenil que llegó a préstamo desde River y tiene vínculo hasta fin de año. Según se informó, la decisión responde a motivos estrictamente futbolísticos. Desde la dirigencia y el cuerpo técnico consideran que estos futbolistas no están rindiendo ni en los partidos ni en los entrenamientos, y que no aportan soluciones al mal momento del equipo. Los jugadores apartados continuarán entrenándose de manera diferenciada junto a un preparador físico, a la espera de resolver su situación en el próximo mercado de pases.