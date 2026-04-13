Estudiantes de Río Cuarto apartó a 10 jugadores, entre ellos Wanchope Ábila y un juvenil de River
El equipo recién ascendido decidió separar a 10 jugadores del plantel profesional, incluidos Wanchope Ábila y Tobías Leiva, por motivos futbolísticos.
Estudiantes de Río Cuarto quedó en el centro de la escena tras confirmar que 10 futbolistas del plantel profesional no serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico encabezado por Gerardo Acuña. La medida fue comunicada oficialmente por el club, que atraviesa un presente complicado tanto en la tabla anual como en los promedios, donde se ubica en el último lugar.
Dentro de la lista de jugadores separados aparecen nombres de relevancia como Ramón “Wanchope” Ábila y Tobías Leiva, juvenil que llegó a préstamo desde River y tiene vínculo hasta fin de año. Según se informó, la decisión responde a motivos estrictamente futbolísticos. Desde la dirigencia y el cuerpo técnico consideran que estos futbolistas no están rindiendo ni en los partidos ni en los entrenamientos, y que no aportan soluciones al mal momento del equipo. Los jugadores apartados continuarán entrenándose de manera diferenciada junto a un preparador físico, a la espera de resolver su situación en el próximo mercado de pases.
Un dato que no pasa desapercibido es que 9 de los 10 futbolistas separados llegaron en el último mercado de pases y tuvieron escaso protagonismo. En total, el club había incorporado 19 refuerzos, por lo que tras esta decisión solo quedarán 10 de ellos dentro de la consideración del entrenador. Con este escenario, Estudiantes de Río Cuarto busca reordenar su plantel y revertir un presente deportivo adverso que lo tiene comprometido en todas las tablas.
Los 10 jugadores de Estudiantes de Río Cuarto que fueron separados
- Renzo Bacchia: llegó al club en el último mercado de pases. Tan solo disputó cinco partidos, en los que recibió nueve goles y mantuvo su arco en 0 en una oportunidad. Perdió el puesto en la sexta fecha.
- Tobías Leiva: está a préstamo hasta fin de año desde River. Solamente disputó tres encuentros, en los que no marcó goles ni dio asistencia. No fue convocado en los últimos cuatro partidos.
- Tobías Ostchega: de los futbolistas que más protagonismo tuvo en el año. Disputó 11 partidos del Torneo Apertura, sin aportar goles ni asistencias. Su contrato finaliza el 31 de diciembre.
- Ramón Ábila: llegó sobre el final del mercado de pases y no realizó la pretemporada. Estuvo presente en 8 partidos, sin convertir goles y recibió dos tarjetas amarillas. Termina su vínculo a fin de año.
- Mauro Molina: otro de los que llegó en el último mercado de pases. No debutó oficialmente y solamente fue al banco de suplentes en tres oportunidades. Su contrato también termina a fin de año.
- Nicolás Morro: se encuentra préstamo en el club hasta fin de año. Fue convocado en tan solo dos partidos, en los que ni siquiera sumó minutos.
- Fernando Bersano: el futbolista que está a préstamo desde Talleres tan solo jugó un partido en la temporada, en el que sumó 18 minutos. Su contrato termina a fin de año.
- Tomás Olmos: el lateral derecho también está a préstamo hasta fin de año proveniente de Talleres. Sumó 165 minutos repartidos en tres encuentros y no juega desde mediados de febrero.
- Agustín Morales: el único de la lista que estuvo en el plantel que ascendió el año pasado. Solamente estuvo 13 minutos en cancha en la temporada y su contrato termina a fin de año.
- Jeremías Ramponi: otro de los que no debutó. Llegó en el último mercado de pases y solamente fue convocado en una oportunidad. Su contrato también termina en diciembre.
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