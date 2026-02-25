Elba Marcovecchio habló tras los rumores de romance y contó qué la une a Guillermo Francella
La abogada habló de las versiones que la vinculan con el actor en el programa Basta Baby, por Radio Rivadavia. Qué dijo, en la nota.
En medio de versiones que la vinculaban sentimentalmente con el actor Guillermo Francella, la abogada Elba Marcovecchio decidió hablar públicamente y desmentir de forma tajante cualquier romance. Lo hizo al aire de Radio Rivadavia, donde explicó qué ocurrió realmente en el encuentro que generó comentarios en programas de espectáculos.
La letrada fue entrevistada en el ciclo Basta Baby y allí aclaró el contexto de la charla que mantuvo con el actor, luego de que circularan imágenes y versiones que sugerían una cercanía más allá de la amistad.
Lejos de una historia amorosa, Marcovecchio explicó que el intercambio estuvo centrado exclusivamente en fútbol y en las típicas cargadas entre hinchas. Según relató, ambos recordaban una definición clave entre Racing Club y Estudiantes de La Plata. "Nosotros estábamos hablando de la final que fue de Racing Estudiantes", aclaró la abogada.
"Guillermo es un caballero, porque bancarse a una hincha de Estudiantes como yo, recordarle semejante final... en donde nosotros, todos los pinchas, usando la imagen de Guillermo para decir 'hermosa mañana', fue tremendo", detalló sobre el fanatismo del actor por su club.
Ante las insinuaciones del panel sobre los verdaderos motivos de la actitud del actor frente a las bromas futboleras, Marcovecchio volvió a elogiar su comportamiento y sostuvo: "Porque es un caballero como Dios manda, como hay pocos".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario