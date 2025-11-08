Tigre vs. Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El Matador, dirigido por Diego Dabove, ostenta una racha de siete partidos sin derrotas, pero con una notoria falta de triunfos (solo dos victorias en ese lapso). El reciente empate sin goles ante Belgrano marcó su cuarta igualdad consecutiva. Aunque al equipo le cuesta ganar (solo dos triunfos en sus últimas diez fechas), se mantiene vivo en la pelea. Tigre buscará romper la seguidilla de empates para afianzarse de una vez por todas en la zona de clasificación.