Tigre vs. Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
El Matador recibe al Pincha en Victoria en busca de un triunfo que le permita ingresar en la pelea por la clasificación a los playoffs.
Este domingo a las 21:30, la Fecha 15 del Torneo Clausura cierra con un cruce de ambiciones en el Estadio José Dellagiovanna: Tigre recibe a Estudiantes de La Plata. Ambos equipos necesitan los puntos para consolidar o asegurar su lugar en la fase de playoffs.
El Matador, dirigido por Diego Dabove, ostenta una racha de siete partidos sin derrotas, pero con una notoria falta de triunfos (solo dos victorias en ese lapso). El reciente empate sin goles ante Belgrano marcó su cuarta igualdad consecutiva. Aunque al equipo le cuesta ganar (solo dos triunfos en sus últimas diez fechas), se mantiene vivo en la pelea. Tigre buscará romper la seguidilla de empates para afianzarse de una vez por todas en la zona de clasificación.
La situación del Pincha es de apremio. Tras vencer en el clásico a Gimnasia, el equipo no pudo mantener el impulso y cayó 2-1 ante Boca, una derrota que comprometió seriamente su clasificación a la siguiente instancia.
El partido con el Xeneize generó polémica, incluyendo la furia de Fernando Muslera contra el arbitraje. Estudiantes ya no puede permitirse dejar escapar más puntos y necesita recuperarse inmediatamente para no poner en riesgo su pase a octavos de final. Para este crucial duelo, el cuadro platense sufrirá la sensible baja de Gabriel Neves, quien fue expulsado en el último encuentro.
Probables formaciones del encuentro
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Gonzalo Piñeiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Braian Martínez; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrilo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Tigre vs. Estudiantes: datos del partido
- Hora: 21:30
- Árbitro: Daniel Zamora
- VAR: Fabrizio Llobet
- TV: TNT Sports Premium
- Estadio: José Dellagiovanna
