Estudiantes vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

El Ferroviario acumula apenas cinco goles en diez partidos, una muestra de sus dificultades ofensivas. Sin embargo, apuesta a su solidez defensiva y a los contragolpes rápidos para intentar dar el golpe en La Plata. De conseguir la victoria, alcanzará los 15 puntos y se ubicará en el octavo puesto, en zona de clasificación a los playoffs, al menos hasta que San Lorenzo complete su compromiso ante Riestra.