Estudiantes vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Este lunes en La Plata, por el campeonato, el Pincha buscará acercarse al líder Vélez contra un Ferroviario que volvió a encarrilar su campaña.
Estudiantes y Central Córdoba jugarán este lunes desde las 19.00 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en el marco de la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026. El Pincha llega con el ánimo en alza tras cortar una racha adversa y con la mirada puesta tanto en el campeonato local como en el inminente inicio de la Copa Libertadores.
El conjunto albirrojo ya conoce a sus rivales en el certamen continental: Flamengo, Cusco e Independiente Medellín integrarán un grupo exigente que comenzará a disputarse en abril. En paralelo, el equipo dirigido por el Cacique Medina pretende consolidar su recuperación tras los dos goles de Tiago Palacios que sellaron la victoria ante Gimnasia de Mendoza luego de dos derrotas consecutivas.
Con la clasificación a los playoffs encaminada, el objetivo inmediato de Estudiantes es quedar a un punto del líder Vélez, que viene de perder su invicto como local frente a Lanús. El equipo platense buscará hacerse fuerte en 1 y 57 para sostener sus aspiraciones en el certamen.
Central Córdoba llega entonado tras el ajustado triunfo frente a Deportivo Riestra en el Madre de Ciudades. El equipo santiagueño volvió a sumar de a tres gracias a las intervenciones de Alan Aguerre y al tanto decisivo de Ezequiel Naya, en un contexto marcado por la irregularidad a lo largo del torneo.
El Ferroviario acumula apenas cinco goles en diez partidos, una muestra de sus dificultades ofensivas. Sin embargo, apuesta a su solidez defensiva y a los contragolpes rápidos para intentar dar el golpe en La Plata. De conseguir la victoria, alcanzará los 15 puntos y se ubicará en el octavo puesto, en zona de clasificación a los playoffs, al menos hasta que San Lorenzo complete su compromiso ante Riestra.
Probables formaciones del encuentro entre Estudiantes y Central Córdoba
- Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwin Cetré. DT: Alexander Medina.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Lucas González; Horacio Tijanovich, Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.
Estudiantes vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 19.00.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Nicolás Ramirez.
- VAR: Álvaro Carranza.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
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