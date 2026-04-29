Estudiantes vs. Flamengo, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
El Pincha recibe al conjunto brasileño en un cruce determinante: ambos llegan en gran forma y el ganador quedará como único líder tras la tercera jornada.
Estudiantes de La Plata se prepara para una noche de alto voltaje en el estadio UNO-Jorge Luis Hirschi. Desde las 21.30, el equipo dirigido por Alexander Medina se enfrentará a Flamengo por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete ser determinante para el futuro inmediato de ambos en la competencia.
El conjunto platense llega en un buen momento en el plano internacional. Con cuatro puntos acumulados, producto de un empate en el debut frente a Independiente Medellín y una victoria ante Cusco, el Pincha se posiciona como uno de los protagonistas del grupo. Además, ya tiene asegurada su participación en los playoffs del Torneo Apertura, lo que le permite enfocarse con mayor tranquilidad en el objetivo continental.
En su última presentación local, igualó sin goles frente a Talleres, en un encuentro que dejó algunas dudas en ofensiva. Sin embargo, el equipo confía en su fortaleza como local para dar un paso importante en la Libertadores. En la previa del encuentro, el entrenador dejó en claro su ambición: "Creo en nuestra historia también, en la historia del club. Me tiene muy ilusionado, muy convencido de lo que tenemos que hacer para poder acercarnos a lograr algo importante".
Del otro lado estará un Flamengo que atraviesa un presente arrollador. El conjunto brasileño acumula siete triunfos consecutivos y viene de golear 4-0 a Atlético Mineiro en el Brasileirao. En la Copa, también ha mostrado una versión contundente: ganó sus dos partidos, ante Cusco como visitante y frente a Independiente Medellín en el Maracaná, lo que le permite liderar el grupo con seis unidades.
El antecedente reciente entre ambos equipos le agrega un condimento especial al cruce. Se enfrentaron en los cuartos de final de la edición 2025, en una serie muy pareja que terminó definiéndose por penales a favor del conjunto brasileño, con Agustín Rossi como figura. Luego, el Mengao continuó su camino hasta consagrarse campeón tras vencer a Palmeiras en la final.
Con este contexto, el partido en La Plata aparece como una verdadera prueba de carácter para Estudiantes. Una victoria no solo le permitiría alcanzar la cima del grupo, sino también reafirmar sus aspiraciones en el torneo. En la próxima fecha, el Pincha visitará a Cusco el miércoles 6 de mayo a las 19, mientras que Flamengo viajará para enfrentar a Independiente Medellín el jueves 7 a las 21.30.
Estudiantes vs. Flamengo: probables formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farías, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
- Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho, Evertton Araujo; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Pedro. DT: Leonardo Jardim.
Estudiantes vs. Flamengo: otros datos
- Hora: 21.30.
- Estadio: UNO-Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Piero Maza (CHI).
- VAR: Juan Lara (CHI).
- TV: Fox Sports.
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