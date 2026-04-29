Estudiantes vs. Flamengo, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

En su última presentación local, igualó sin goles frente a Talleres, en un encuentro que dejó algunas dudas en ofensiva. Sin embargo, el equipo confía en su fortaleza como local para dar un paso importante en la Libertadores. En la previa del encuentro, el entrenador dejó en claro su ambición: "Creo en nuestra historia también, en la historia del club. Me tiene muy ilusionado, muy convencido de lo que tenemos que hacer para poder acercarnos a lograr algo importante".