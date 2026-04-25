Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes de La Plata vs. Talleres

Por su parte, la "T" llega a Buenos Aires con los deberes hechos. Aunque su victoria ante Riestra fue fundamental, fue el traspié de Defensa y Justicia frente al Xeneize lo que terminó de sellar su boleto a la próxima ronda de manera anticipada.

Bajo la conducción de Carlos Tevez, el conjunto cordobés no planea relajarse. El objetivo ahora es estratégico: terminar lo más alto posible en la tabla para garantizar que los cruces de eliminación directa se disputen en el Mario Alberto Kempes. Para la "T", llevarse los tres puntos de La Plata significaría un golpe de autoridad frente a uno de los líderes del torneo.

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Formaciones de Talleres vs. Estudiantes

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farías, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Talleres: Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Mateo Cáceres; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick Lima Morais; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Talleres

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.