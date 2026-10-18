Estudiantes vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Estudiantes recibe este domingo a San Lorenzo, desde las 18, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado por José Castelli y Juan Ricciardi como asistentes, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.