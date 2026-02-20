Estudiantes vs. Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

eduardo dominguez

La sangría en el plantel profesional no se agota en el banco de suplentes. A la partida de Santiago Ascacibar se le suma la de Cristian Medina, figura central del equipo, quien continuará su carrera en Botafogo. Esta venta le otorga a la institución un cupo adicional de refuerzo, aunque la dirigencia aún evalúa si buscará un reemplazo externo o apostará por los juveniles. Además, el futuro de Edwuin Cetré es incierto, ya que también contaría con ofertas del fútbol brasileño.