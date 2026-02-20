Estudiantes vs. Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Pincha" es local en la despedida de Eduardo Domínguez, y buscará una victoria ante el "Verde" en UNO.
En la despedida de Eduardo Domínguez tras el anuncio de su sorpresiva salida, Estudiantes y Sarmiento de Junín chocan este viernes en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17.45 horas de Argentina en el Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Andrés Merlos. Se podrá ver por ESPN Premium.
Estudiantes de La Plata atraviesa un presente de contrastes: mientras se mantiene como uno de los seis invictos del torneo tras cinco jornadas, el club enfrenta una profunda reestructuración tras confirmarse la salida de Eduardo Domínguez.
El "Barba", quien cosechó cinco títulos en tres años, le comunicó a Juan Sebastián Verón que ejecutará su cláusula de rescisión para asumir en Atlético Mineiro. El club brasileño abonará 1.500.000 dólares de resarcimiento para formalizar el traspaso del técnico, cuyo último partido al frente del "Pincha" será este fin de semana.
La sangría en el plantel profesional no se agota en el banco de suplentes. A la partida de Santiago Ascacibar se le suma la de Cristian Medina, figura central del equipo, quien continuará su carrera en Botafogo. Esta venta le otorga a la institución un cupo adicional de refuerzo, aunque la dirigencia aún evalúa si buscará un reemplazo externo o apostará por los juveniles. Además, el futuro de Edwuin Cetré es incierto, ya que también contaría con ofertas del fútbol brasileño.
En este marco de despedidas, Estudiantes recibirá a Sarmiento de Junín, que llega con la urgencia de sumar puntos fuera de su estadio. El equipo de Facundo "Colo" Sava, que acumula tres derrotas y dos victorias, planea un cambio táctico para este duelo en La Plata: la inclusión de un defensor adicional para reforzar una línea que ha sufrido cada vez que salió de Junín en este febrero de 2026.
Formaciones de Estudiantes vs. Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura 2026
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, José Sosa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Sarmiento de Junín: Javier Burrai; Thiago Santamaria, Gaston Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Santiago Salle; Julián Contrera, Yair Arismendi, Manuel Garcia, Cristian Zabala; Diego Churín, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Datos de Estudiantes vs. Sarmiento
- Hora: 17.45
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Nahuel Viñas
- Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario