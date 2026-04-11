Estudiantes vs Unión por el Torneo Apertura: hora, formaciones y TV
El Pincha y el Tatengue se enfrentan este sábado en el estadio Jorge Luis Hirschi por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.
Estudiantes recibe a Unión este sábado desde las 17:15 en el estadio UNO por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El equipo platense busca hacerse fuerte en casa pese al desgaste internacional, mientras que los santafesinos llegan en levantada y con la ilusión de prenderse arriba. Será un partido clave en la Zona A, con ambos equipos sabiendo que un triunfo los puede acomodar en la pelea por los primeros puestos.
Estudiantes viene de empatar 1-1 ante Independiente Medellín en Colombia por la Copa Libertadores, en un partido donde empezó ganando, pero no pudo sostener la ventaja. En el torneo local, el equipo de Alexander Medina se mantiene en la parte alta de la Zona A, aunque con la necesidad de no perder terreno entre los de arriba.
Unión llega en un gran momento, con solo una derrota en sus últimos nueve partidos. El equipo de Leonardo Madelón viene de vencer a Deportivo Riestra y se ubica en la pelea dentro de los puestos importantes del grupo, con la chance de seguir escalando.
Probables formaciones de Estudiantes vs Unión
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Joaquín Pereyra o Matías Magdaleno; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi; José Sosa o Alexis Castro, Fabricio Pérez, Brian Aguirre; Adolfo Gaich.
Unión: Matías Mansilla; Emiliano Álvarez, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.
Datos del partido
Hora: 17:15
TV: TNT Sports
Estadio: Jorge Luis Hirschi
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario