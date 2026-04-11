Estudiantes vs Unión por el Torneo Apertura: hora, formaciones y TV

Estudiantes recibe a Unión este sábado desde las 17:15 en el estadio UNO por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El equipo platense busca hacerse fuerte en casa pese al desgaste internacional, mientras que los santafesinos llegan en levantada y con la ilusión de prenderse arriba. Será un partido clave en la Zona A, con ambos equipos sabiendo que un triunfo los puede acomodar en la pelea por los primeros puestos.