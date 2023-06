Roland Garros: Etcheverry venció a Nishioka y pasó a cuartos de final

En la próxima ronda, Etcheverry, quien no perdió ningún set en lo que va del certamen y que con esta campaña en Roland Garros ascenderá, como mínimo, al puesto 30 del ranking, se medirá ante el alemán Alexander Zverev (22), quien derrotó al búlgaro Grigor Dimotrov (28) por 6-1, 6-4 y 6-3.

"Fue muy importante este partido, para mi para mi familia y todo mi equipo. Agradezco a todos los argentinos que dieron apoyo y todos los que estuvieron aquí para darle aliento", indicó Etcheverry, una vez que finalizó el partido ante el japonés.

El argentino, quien está protagonizando el mejor torneo de su carrera, agregó que "es el momento más feliz de mi vida. Ahora a prepararme para el próximo partido. No caigo, jugué durante toda la semana el mejor tenis de mi vida. Ni bien llegué a Roland Garros, me sentí bien y estoy jugando increíble".

"Es increíble este momento, cuartos de final de Grand Slam me la voy a jugar contra Zverev, no estoy cansado no perdí ningún set, así que le daré pelea", completó Etcheverry.