Eto'o bajo la lupa de la Justicia: denuncias por corrupción, arreglo de partidos y desvío de fondos

La defensa del fútbol camerunés

Nsahlai aclaró que el reclamo no busca dañar la carrera deportiva del exfutbolista: “Esto no es un ataque a Samuel Eto’o como jugador. Su carrera futbolística es intocable. Se trata de rescatar al fútbol camerunés para que represente los valores de excelencia, integridad y juego limpio que él defendió en la cancha”. Además, pidió que tanto la FIFA como la CAF actúen con firmeza para garantizar procesos transparentes y sancionar posibles irregularidades.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, Camerún podría enfrentar una crisis institucional que amenaza con impactar tanto en la gestión del fútbol local como en su imagen a nivel internacional. El fallo que emita el Comité de Ética de la FIFA será clave para definir el futuro inmediato de Eto’o y el rumbo del fútbol camerunés.