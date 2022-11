El insólito pronóstico de Eto'o para la final del Mundial de Qatar 2022

Si bien su anticipo no terminó ahí, el exfutbolista aseguró que su selección llegará al último día de la competencia y que se terminará consagrando: "Creo que para ganar la Copa del Mundo, no debemos ser monstruos o extraterrestres, necesitamos una buena preparación, una mentalidad fuerte y una pizca de locura", expresó. Y además agregó: "A lo largo de los años, los equipos africanos han ganado cada vez más experiencia, y creo que están listos no solo para participar en una Copa del Mundo, sino también para ganar esta competencia".

¿CUÁL ES EL GRUPO DE CAMERÚN EN EL MUNDIAL?

La selección de Camerún, dirigida por Rigobert Song, pertenecerá al grupo G del Mundial y deberá enfrentarse a la Brasil de Tite, la Suiza de Murat Yakin y la Serbia de Dragan Stojkovi.