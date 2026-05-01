Eufórica: el exabrupto de la mánager de Franco Colapinto tras su clasificación histórica

Qué dijo Franco Colapinto tras su gran rendimiento

Pese a la euforia de su entorno, Colapinto mantuvo la calma y se mostró enfocado en el progreso técnico de su monoplaza tras el parate que sufrió el calendario por los conflictos en Medio Oriente. El argentino destacó el trabajo realizado por Alpine para mejorar el ritmo que le había faltado en las primeras fechas de la temporada.

"Estoy contento, pero lo principal fue entender un poco por qué nos faltaba en las carreras anteriores", señaló el pilarense en la misma entrevista. "Estuvimos rápido y siento que hayamos encontrado un poco el rumbo", agregó.

A la hora de los elogios, Franco no se olvidó de sus compañeros e hizo hincapié en el esfuerzo colectivo. "Creo que fue un buen laburo de todo el equipo durante el receso", sentenció.

"Buen laburo y mañana (por el sábado) vamos por más", concluyó Colapinto de cara a la carrera Sprint en la que buscará su mejor posición.

Tras haber finalizado 11º en las prácticas y dar el salto al top 10 en la clasificación, Colapinto largará este sábado en una posición privilegiada para pelear por puntos importantes en el circuito estadounidense.