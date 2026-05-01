Franco Colapinto en Miami: cuánto cuesta viajar este fin de semana

Las entradas para la Fórmula 1 y otros gastos

El punto clave del viaje es el ingreso al autódromo el día domingo. Las entradas más accesibles en el mercado de reventa o admisiones generales rondan los 350 dólares, mientras que asegurarse un buen asiento en las tribunas principales eleva el costo por encima de los 800 dólares.

A esto hay que sumarle los gastos de comida y traslados, que en una ciudad convulsionada por la Fórmula 1 pueden representar fácilmente unos 200 dólares extra por día. En conclusión, concretar esta escapada exprés no bajará de los 2.400 dólares de piso por persona.