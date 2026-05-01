Franco Colapinto en Miami: cuánto cuesta viajar este fin de semana
¿Querés volar a ver a Franco Colapinto en Miami este domingo? Te armamos un plan exprés saliendo el sábado y te detallamos todos los costos del viaje.
La fiebre por la Fórmula 1 no se detiene y muchos argentinos sueñan con ver a Franco Colapinto en Estados Unidos. Si estás pensando en armar las valijas a último momento y volar este mismo sábado, preparamos un presupuesto detallado para que sepas exactamente cuánto cuesta esta verdadera locura deportiva.
Plan de viaje exprés a Miami: vuelos y alojamiento
Salir de un día para el otro tiene su precio. Los vuelos de último momento partiendo desde Ezeiza este sábado 2 de mayo y regresando a principios de la próxima semana oscilan entre los 1.100 y 1.500 dólares, dependiendo de la aerolínea elegida y las escalas disponibles.
En cuanto al alojamiento, la altísima demanda durante el fin de semana del Gran Premio encarece todo el circuito turístico. Pasar dos noches en la ciudad (sábado y domingo) en un hotel estándar de Miami puede costar un mínimo de 500 a 800 dólares, sobre todo en las zonas más requeridas o cercanas al estadio.
IMPORTANTE: La mejora que lleva el Alpine de Franco Colapinto al Gran Premio de Miami de la Fórmula 1
Las entradas para la Fórmula 1 y otros gastos
El punto clave del viaje es el ingreso al autódromo el día domingo. Las entradas más accesibles en el mercado de reventa o admisiones generales rondan los 350 dólares, mientras que asegurarse un buen asiento en las tribunas principales eleva el costo por encima de los 800 dólares.
A esto hay que sumarle los gastos de comida y traslados, que en una ciudad convulsionada por la Fórmula 1 pueden representar fácilmente unos 200 dólares extra por día. En conclusión, concretar esta escapada exprés no bajará de los 2.400 dólares de piso por persona.
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