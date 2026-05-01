Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 EN VIVO: clasificación sprint, minuto a minuto

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La mejora que lleva el Alpine de Colapinto al GP de Miami de la F1

En ese contexto, Franco Colapinto será uno de los protagonistas que presentará novedades importantes: correrá con un nuevo chasis en su monoplaza de Alpine. El nuevo chasis del modelo A526 representa un paso más dentro de ese proceso. Según explicaron desde el equipo, se trata de una estructura con pequeñas mejoras en términos de rendimiento y una leve reducción de peso. Sin embargo, también aclararon que su impacto no será tan determinante.

Más allá del chasis, el equipo llega al Gran Premio de Miami con un paquete de siete actualizaciones que apuntan a optimizar distintos aspectos del monoplaza. Entre los cambios más destacados se encuentran modificaciones en la salida de aire de los frenos delanteros, ajustes aerodinámicos en el morro y mejoras en la suspensión trasera para optimizar el flujo de aire.

Un detalle particular es que algunas de estas innovaciones no estarán disponibles para ambos autos en igualdad de condiciones durante este fin de semana. Por ejemplo, el nuevo alerón trasero completo será probado inicialmente solo en el coche de Pierre Gasly, quien contará con más tiempo en pista para evaluar su funcionamiento. Si los resultados son positivos, se espera que la actualización se implemente en ambos monoplazas en la próxima fecha en Canadá.

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