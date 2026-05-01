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Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 EN VIVO: clasificación sprint, minuto a minuto

Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 EN VIVO: clasificación sprint, minuto a minuto
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Franco Colapinto
Miami

La máxima categoría regresó con actividad en Estados Unidos y un fin de semana que incluirá carrera Sprint, tras un parate obligado en abril.

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Fórmula 1 vuelve a encender motores este fin de semana con el Gran Premio de Miami, una cita que marca el reinicio de la temporada 2026 luego de un parate inesperado. La suspensión de las fechas en Bahréin y Arabia Saudita, a raíz del conflicto en Medio Oriente, alteró el calendario y elevó la expectativa en torno a este regreso, que tendrá además un condimento extra: la inclusión de una carrera Sprint.

Entre los protagonistas estará Franco Colapinto, quien continúa sumando experiencia en la categoría a bordo de Alpine. El joven argentino llega tras un paso exigente por Asia, donde logró sumar su primer punto en China y luego finalizó en el puesto 16 en Japón, una carrera que dejó enseñanzas importantes en su proceso de adaptación.

El antecedente más reciente del campeonato fue justamente el Gran Premio disputado en territorio japonés, donde el triunfo quedó en manos de Kimi Antonelli, una de las grandes apariciones de la temporada. Ese resultado dejó indicios de una competencia cada vez más abierta, con nuevos nombres que buscan consolidarse frente a figuras ya establecidas.

Franco Colapinto, en el GP de Miami de la Fórmula 1 EN VIVO: toda la actividad del finde

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Franco Colapinto tras la clasificación Sprint: "Estoy muy feliz"

"Estoy contento, feliz de estar en Q3 después de tanto tiempo. Hicimos cambios positivos con el equipo. Arrancamos de cero otra vez y nos hizo muy bien. Estar adelante de los Red Bull es una ventaja. Es un día muy positivo y estoy agradecido por el esfuerzo de todos".

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Franco Colapinto largará en el puesto 8 en la Sprint Race

El argentino hizo una clasificación espectacular, y largará en la cuarta fila este sábado. Seguí leyendo esta nota.

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Franco Colapinto a Q3

Primera Q3 para Franco Colapinto en Alpine, y sacándole medio segundo a Gasly.

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Franco Colapinto a Q2

Con un tiempo de 1:30.386 terminó 11° y avanza a la segunda ronda de la Qualy.

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Los números de Colapinto en la única práctica libre del fin de semana

M1-Franco Colapinto

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Colapinto mostró ritmo en Miami: quedó a un paso del top 10 en la única práctica

El piloto de Alpine registró un tiempo de 1:31.015 en una tanda que tuvo múltiples matices y en la que fue de menor a mayor. Incluso, en los minutos finales, el argentino venía mejorando sus parciales, pero decidió abortar la vuelta en el último sector, lo que le impidió escalar algunas posiciones más en la clasificación.

En lo más alto de la tabla apareció Charles Leclerc, quien marcó el mejor tiempo con su Ferrari (1:29.310), seguido por Max Verstappen y Oscar Piastri. La sesión dejó en claro que habrá paridad en la lucha por los primeros lugares, con varias escuderías mostrando competitividad.

colapinto alpine miami 1

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La mejora que lleva el Alpine de Colapinto al GP de Miami de la F1

En ese contexto, Franco Colapinto será uno de los protagonistas que presentará novedades importantes: correrá con un nuevo chasis en su monoplaza de Alpine. El nuevo chasis del modelo A526 representa un paso más dentro de ese proceso. Según explicaron desde el equipo, se trata de una estructura con pequeñas mejoras en términos de rendimiento y una leve reducción de peso. Sin embargo, también aclararon que su impacto no será tan determinante.

Más allá del chasis, el equipo llega al Gran Premio de Miami con un paquete de siete actualizaciones que apuntan a optimizar distintos aspectos del monoplaza. Entre los cambios más destacados se encuentran modificaciones en la salida de aire de los frenos delanteros, ajustes aerodinámicos en el morro y mejoras en la suspensión trasera para optimizar el flujo de aire.

Un detalle particular es que algunas de estas innovaciones no estarán disponibles para ambos autos en igualdad de condiciones durante este fin de semana. Por ejemplo, el nuevo alerón trasero completo será probado inicialmente solo en el coche de Pierre Gasly, quien contará con más tiempo en pista para evaluar su funcionamiento. Si los resultados son positivos, se espera que la actualización se implemente en ambos monoplazas en la próxima fecha en Canadá.

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Los neumáticos disponibles para el Gran Premio de Miami

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Más tiempo en pista: la Fórmula 1 modificó la grilla en Miami

El ajuste principal consiste en la extensión de la única sesión de entrenamientos libres del viernes, que pasará a tener una duración de 90 minutos. Esta medida responde a la necesidad de que los equipos puedan adaptarse con mayor margen a los cambios técnicos y de seguridad introducidos recientemente, en un contexto donde el formato Sprint reduce considerablemente el tiempo disponible en pista.

La actividad comenzará a las 13:00 (hora argentina) y se extenderá hasta las 14:30, adelantando el cronograma original. Desde la FIA explicaron que la decisión también contempla el intervalo atípico entre carreras, producto de la cancelación de fechas como los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, en medio del conflicto en Medio Oriente.

colapinto alpine miami 4

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Arrancó la práctica libre del Gran Premio de Miami

Con una hora y media por delante, los autos ya salieron a la pista para realizar las primeras pruebas. Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Pierre Gasly, los primeros.

colapinto alpine miami 2

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El insólito motivo por el cuál se puede suspender el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Tras un mes de inactividad forzada por la cancelación de las fechas en Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto bélico en Medio Oriente, la Fórmula 1 se prepara para desembarcar en Florida este fin de semana. Sin embargo, el esperado regreso a las pistas para la cuarta fecha del calendario podría verse opacado por un factor climático que excede a la organización: la amenaza de tormentas eléctricas.

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Así es el circuito de Miami de la Fórmula 1

El circuito de Miami, incorporado al calendario en 2022, se ha consolidado como una de las plazas más atractivas del calendario. Se trata de un trazado urbano ubicado en el predio del Hard Rock Stadium, con 19 curvas que combinan velocidad y técnica, lo que suele ofrecer carreras dinámicas y con múltiples alternativas.

La competencia principal tendrá un total de 57 vueltas, sobre un circuito de 5.412 kilómetros de extensión, lo que da una distancia total de 308.326 kilómetros. El récord de vuelta lo mantiene Max Verstappen, con un tiempo de 1:29.708 registrado en 2023.

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Dónde ver el GP de Miami por TV y cómo seguir online

La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.

  • Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
  • Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
  • Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

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El calendario completo de la F1 en 2026

  1. Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - FINALIZADO
  2. Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - FINALIZADO
  3. Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - FINALIZADO
  4. Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA
  5. Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
  6. Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - PRÓXIMAMENTE
  7. Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo
  8. Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio
  9. Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio
  10. Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio
  11. Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio
  12. Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio
  13. Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio
  14. Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto
  15. Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre
  16. Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
  17. Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
  18. Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
  19. Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
  20. Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
  21. Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
  22. Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
  23. Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
  24. Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre

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Para seguir a Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Miami

Viernes 1 de mayo

  • Prácticas libres: 13:00 a 14:30
  • Clasificación sprint: 17:30 a 18:15

Sábado 2 de mayo

  • Carrera sprint: 13:00 a 14:00
  • Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo

  • Carrera: 17:00

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