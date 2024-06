El histórico suceso del Brexit, la muerte de la reina Isabel II y la renuncia de Harry y Meghan a la familia real fueron las predicciones previas de Jemima. La mujer británica se animó a involucrarse con la Eurocopa, el certamen más esperado del año en el Viejo Continente.

El campeón de la Eurocopa, según la vidente de los espárragos

“It’s Coming Home”. Con este lema, que tanto caracterizó a Inglaterra en la última Eurocopa en la que llegaron a la final, los “leones” romperían una sequía de casi seis décadas sin conseguir un título según los espárragos de la vidente.

Packington aseguró: “mucha gente me ha preguntado cómo le iría a Inglaterra en la Eurocopa, así que he estado analizando los espárragos desde cerca. Ellos me señalaron tres palabras en específico: It’s Coming Home”.

“Lo veo a Harry Kane con mucha fuerza. Va a valer la pena verlo y va a dar lo mejor de sí mismo en este torneo”, sumó la figura del equipo que dirige Gareth Southgate.

