Europa League al rojo vivo: tres duelos abren los cuartos de final rumbo a Estambul
La competencia entra en su etapa decisiva con partidos clave en distintos puntos del continente y presencia argentina en varios equipos.
La Europa League 2025/26 continúa su curso y este jueves ofrece una jornada cargada de acción con el inicio de los cuartos de final. Ocho equipos siguen en carrera por alcanzar la final que se disputará el 20 de mayo en el Beikta Park de Estambul, y tres de las llaves comienzan a definirse con encuentros que prometen intensidad y buen fútbol.
La llave entre Braga y Betis ya tuvo su primer capítulo el miércoles, con un empate 1-1 que dejó la serie completamente abierta de cara a la revancha. De esta manera, los cuartos de final comienzan a tomar forma en una competencia que busca a su próximo campeón y que, como cada temporada, ofrece duelos parejos y escenarios cambiantes.
Con equipos de distintas ligas y estilos en competencia, la Europa League vuelve a demostrar su atractivo en instancias decisivas. Cada partido puede marcar el rumbo hacia la final en Turquía, donde solo dos lograrán llegar tras superar un camino exigente y lleno de obstáculos.
El Aston Villa de Dibu Martínez choca con Bologna de Santi Castro
Uno de los cruces más atractivos tendrá lugar en Italia, donde Bologna recibirá a Aston Villa desde las 16:00 en el estadio Renato Dall’Ara. El conjunto local llega con confianza tras eliminar a la Roma en una serie muy disputada, que se resolvió con un triunfo 4-3 como visitante.
Por su parte, el equipo inglés mostró solidez al dejar en el camino al Lille, ganando ambos partidos de la eliminatoria. En este duelo habrá protagonismo argentino: Santiago Castro será titular en el Bologna, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez defenderá el arco del conjunto británico. Benjamín Domínguez, en tanto, no estará disponible por lesión.
Porto de Alan Varela recibe al Nottingham Forest inglés de Domínguez
En simultáneo, Porto será local frente a Nottingham Forest en el Estádio do Dragão, en otro enfrentamiento que genera expectativas. También habrá presencia albiceleste en ambos lados: Alan Varela será titular en el Porto y Nicolás Domínguez hará lo propio en el Forest.
El equipo portugués accedió a esta instancia tras superar con autoridad al Stuttgart con un global de 3-0, mientras que el conjunto inglés tuvo que trabajar mucho más para avanzar, ya que eliminó al Midtjylland en una definición por penales.
Celta de Vigo con Franco Cervi visita al Friburgo en Alemania
El tercer encuentro de la jornada se disputará en Alemania, donde Friburgo recibirá a Celta de Vigo en el Europa-Park Stadion. En este caso, Franco Cervi integra la convocatoria del equipo gallego, aunque comenzaría el partido desde el banco de suplentes.
El equipo local viene de una contundente clasificación tras vencer al Genk por 5-2 en el global, mientras que el conjunto español dio uno de los grandes golpes de la fase anterior al eliminar al Olympique Lyon en Francia.
Así está el cuadro final de la Europa League 2025/26
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