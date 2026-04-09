Europa League al rojo vivo: tres duelos abren los cuartos de final rumbo a Estambul

Porto de Alan Varela recibe al Nottingham Forest inglés de Domínguez

En simultáneo, Porto será local frente a Nottingham Forest en el Estádio do Dragão, en otro enfrentamiento que genera expectativas. También habrá presencia albiceleste en ambos lados: Alan Varela será titular en el Porto y Nicolás Domínguez hará lo propio en el Forest.

El equipo portugués accedió a esta instancia tras superar con autoridad al Stuttgart con un global de 3-0, mientras que el conjunto inglés tuvo que trabajar mucho más para avanzar, ya que eliminó al Midtjylland en una definición por penales.

Celta de Vigo con Franco Cervi visita al Friburgo en Alemania

El tercer encuentro de la jornada se disputará en Alemania, donde Friburgo recibirá a Celta de Vigo en el Europa-Park Stadion. En este caso, Franco Cervi integra la convocatoria del equipo gallego, aunque comenzaría el partido desde el banco de suplentes.

El equipo local viene de una contundente clasificación tras vencer al Genk por 5-2 en el global, mientras que el conjunto español dio uno de los grandes golpes de la fase anterior al eliminar al Olympique Lyon en Francia.

Así está el cuadro final de la Europa League 2025/26

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