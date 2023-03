Sevilla vs Fenerbahce por la Europa League: horario, formaciones y cómo verlo en vivo

Esta competición para el conjunto sevillano funciona como una especie de salvavidas, ya que el rendimiento suele ser muy bueno y los resultados se le terminan dando. Es el equipo más ganador de esta competición.

jorge sampaoli.jpg

El entrenador argentino habló en conferencia de prensa y explicó el momento: "Trato de no volver a un club donde fui feliz, pero vine porque me llamaron y por la manera que me fui. Quiero aportar".

Por otro lado, el equipo turco que comanda Jorge Jesus terminó primero en su grupo y vienen de ganar su último encuentro por 2-1 disputado en la liga con un gol de Enner Valencia y otro de Ferdi Kadolu. Es escolta del Galatasaray de Mauro Icardi.

sevilla europa league.png

SEVILLA VS FENERBAHCE: PROBABLES FORMACIONES

Sevilla: Yassine Bono; Jesús Navas o Gonzalo Montiel, Tanguy-Austin Nianzou Kouassi, Fernando, Alex Telles; Joan Jordán, Iván Rakitic, Oliver Torres; Bryan Gil, Lucas Ocampos y Youssef En-Nesyri. DT: Jorge Sampaoli.

Fenerbache: A. Bayindir; Ferdi Kadolu, Akaydin, Szalai, Lincoln; William Arao, D. Rossi, A. Guler, Miguel Crespo; J. King y Enner Valencia. DT: Jorge Jesús.

SEVILLA VS FENERBAHCE: OTROS DATOS DEL PARTIDO

Hora: 17

17 TV: Star+

Star+ Árbitro: François Letexier

François Letexier Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán

CÓMO VER EN VIVO SEVILLA VS FENERBAHCE

La televisación estará a cargo de Star+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.