Excelente debut para los argentinos en Rio: Fran Cerúndolo avanzó y su hermano menor dio el batacazo
Cinco jugadores de los nueve argentinos que iniciaron el torneo más importante de Sudamérica siguen en carrera (seis se enfrentaron entre si), faltando solo saber qué pasará con Sebastián Báez en primera ronda. Los Cerúndolo, las estrellas de la jornada.
El domingo pasado, Francisco Cerúndolo derrotó al argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi para quedarse con el IEB+ Argentina Open que se disputó en el Lawn Tennis Club. Este martes, fue Juan Manuel Cerúndolo quien dio el batacazo al vencer al nacido en Villa Gesell por la primera ronda del Rio Open by Claro, ATP 500 que se disputa en la ciudad carioca.
Quien arrancó la jornada fue Thiago Tirante (92° en el ranking), venciendo a uno de los excampeones del torneo, el chileno Cristian Garín (89°), por 7-5 y 6-3 para meterse en segunda ronda tras una hora y 53 minutos de partido.
En el primer partido del día jugado entre argentinos, Tomás Etcheverry (51° en el ranking y 8° preclasificado) derrotó al compatriota Francisco Comesaña (63°) por un ajustado marcador en tres sets: 3-6, 6-3 y 6-4, elevando la supremacía del nacido en La Plata 2-0 sobre el oriundo de Mar del Plata.
Otro enfrentamiento de argentinos fue el protagonizado por Román Burruchaga (102°) y Camilo Ugo Carabelli (43°), ganado por el hijo del exfutbolista de la Selección Argentina en sets corridos: 6-3 y 6-4.
Rio fue escenario de un tercer duelo entre connacionales: la mejor raqueta sudamericana y primer preclasificado Fran Cerúndolo (19°) le ganó a Mariano Navone (74°) con idéntico marcador: 6-3 y 6-4, confirmando el gran momento por el que atraviesa el campeón de Buenos Aires, sobre todo en polvo de ladrillo.
Pero la noticia del día la ofreció el menor de los Cerúndolo, Juan Manuel (78°), que derrotó al segundo preclasificado, Luciano Darderi (21°), con un primer set extrañamente fácil para el argentino y los dos siguientes de un verdadero sube y baja emocional y técnico en los que terminó primando la continuidad del porteño para el definitivo 6-1, 3-6 y 6-4.
En definitiva, por ahora cinco argentinos pasaron a la segunda ronda de los nueve que iniciaron el Rio Open by Claro, faltando solo saber si Sebastián Báez (32° en el ranking ATP y cuarto preclasificado) logra superar al portugués Jaime Faria (147°), que jugó la qualy y pasó al cuadro principal como perdedor afortunado.
