Excelente debut para los argentinos en Rio: Fran Cerúndolo avanzó y su hermano menor dio el batacazo

Pero la noticia del día la ofreció el menor de los Cerúndolo, Juan Manuel (78°), que derrotó al segundo preclasificado, Luciano Darderi (21°), con un primer set extrañamente fácil para el argentino y los dos siguientes de un verdadero sube y baja emocional y técnico en los que terminó primando la continuidad del porteño para el definitivo 6-1, 3-6 y 6-4.

En definitiva, por ahora cinco argentinos pasaron a la segunda ronda de los nueve que iniciaron el Rio Open by Claro, faltando solo saber si Sebastián Báez (32° en el ranking ATP y cuarto preclasificado) logra superar al portugués Jaime Faria (147°), que jugó la qualy y pasó al cuadro principal como perdedor afortunado.